4-5 министров на выход: в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Камбине (видео)

Вице-премьер-министр Алексей Резников, вероятно, станет новым главой Министерства обороны Украины.

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит кадровые перестановки в Кабинете министров. Об этом сообщила замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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В понедельник, 1 ноября, как уверяет Евгения Кравчук, на заседании монобольшинства члены президентской фракции отдельно обсудят возможные кандидатуры для утверждения в состав Кабинета министров.

"Очевидно, что рассмотрение может быть в среду и четверг, в зависимости от завершения рассмотрения поправок в бюджет. Но, конечно, этому должно предшествовать заседание фракции в понедельник вечером, где будут уже, очевидно, кандидаты. Они будут представлять свои программы, давать ответы на вопросы, и фракция будет определяться", — подчеркнула замглавы фракции "Слуга народа".

Евгения Кравчук также напомнила, что за кадровые перестановки в Министерстве обороны, которое возглавляет Андрей Таран, отвечает президент, и члены "Слуги народа" готовы поддержать решение Владимира Зеленского.

В эфире телеканала "24" Евгения Кравчук подтвердила вероятное назначение вице-премьер-министра Алексея Резникова на должность главы Минобороны Украины. По ее словам, пять действующих министров могут потерять свои должности после рассмотрения правок в госбюджет на 2022 год.

"Действительно, информация о г-не Резникове соответствует действительности. Сегодня (28 октября — ред.) было заседание малой фракции, и мы получили подтверждение. Я лично считаю его очень хорошим специалистом", — подытожила Евгения Кравчук в эфире телеканала.

[ + – ] Алексей Резников может стать новым министром обороны Украины

Ранее Фокус сообщал, что нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук хочет стать новым министром обороны. По ее словам, у нее есть высшее военное образование, она работает в комитете обороны, поэтому нардеп рассчитывает на окончательное решение президента Владимира Зеленского, отвечающего за перестановки в Минобороны.

А 8 сентября нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире одного из телеканалов заявил, что в октябре Денис Шмыгаль с Кабмином уйдут в отставку.