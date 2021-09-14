Шмыгаль сказал, что у него нет претензий к министрам, но главу "Укртрансбезопасности" уволил (видео)

"Укравтодор" получил нового полноценного руководителя. Им стал Евгений Кузькин.

У премьер-министра Дениса Шмыгаля нет претензий к министрам. Об этом он сказал 14 сентября на пресс-конференции. Перед этим премьера спросили о слухах, которые появляются в соцсетях и СМИ, что в ближайшее время несколько членов правительства могут быть отправлены в отставку.

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Премьер добавил, что "незначительные нюансы" в работе некоторых министерств есть, их нужно исправлять, но они не настолько значительные, чтобы вызывать кадровые ротации.

Между тем накануне Кабмин все-таки принял ряд кадровых решений.

Так Евгений Кузькин был назначен на должность руководителя "Укравтодора", перед этим его уволили с должности первого зама этого же ведомства. Отметим, что Кузькин стал победителем соответствующего кадрового конкурса еще 26 августа. Предыдущий глава "Укравтодора" Александр Кубраков стал министром инфраструктуры, он называл Кузькина "профессионалом с большой буквы".

Другим распоряжением правительство с формулировкой "по собственному желанию" уволило Егора Прокопчука с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Он стал главой этого ведомства 25 сентября 2020 года без конкурса, путем заключения контракта на период действия коронавирусного карантина.

Временным руководителем (до проведения конкурса) "Укртрансбезопасности" стал Никита Лагутин, работающий заместителем главы этой службы.

Напомним, 8 сентября нардеп из фракции "Слуга народа" Олег Дунда сказал в эфире одного из телеканалов, что в октябре Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем ожидает отставка. Он добавил, что некоторые министры при этом сохранят свои посты.

Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамии опроверг слова своего коллеги. "По премьеру точно, это — фейк. Полной замены Кабмина не будет", – сказал он. Одновременно Арахамия сказал, что 20 сентября состоится заседание фракции, на котором будут обсуждаться кадровые вопросы.