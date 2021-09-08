В октябре Кабмин во главе со Шмыгалем уйдет в отставку, — депутат от "Слуги народа"

Нардеп Дунда заявил, что задачей Шмыгаля было развитие экономики во время коронакризиса, однако теперь перед страной стоят новые вызовы. Арахамия информацию опровергает.

В октябре Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем ожидает отставка. Об этом в эфире телеканала "UA:Перший" заявил депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Олег Дунда.

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Нардеп отметил, что некоторые министры все же останутся на своих местах. Проголосовать за отставку правительства Рада должна, по его словам, в начале октября.

"Некоторые министры останутся, но большая часть — будут уже новые министры в соответствии с новыми заданиями и целями", — заявил Дунда.

[ + – ] Олег Дунда Фото: Facebook

Парламентарий утверждает, что действующий глава правительства Денис Шмыгаль занимался развитием экономики страны во время коронакризиса, однако теперь перед Кабмином будут стоять новые цели. Речь идет, в частности, выходе из этого кризиса, а также о решении вопросов безопасности.

Свои слова нардеп назвал "впечатлениями от хода событий, который существует".

В свою очередь, информационное агентство "Интерфакс-Украина" приводит слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что слова о грядущей отставке Шмыгаля не соответствуют действительности.

"По премьеру точно, это — фейк. Полной замены [Кабмина] не будет", — заявил депутат.

В то же время Арахамия заявил, что 20 сентября состоится заседание фракции "слуг", во время которого будут обсуждаться кадровые вопросы.

Напомним, что ранее Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. "За" проголосовали 292 нардепа. 17 мая, на заседании фракции "Слуги народа" парламентарии утвердили назначение на должность нового министра здравоохранения главного санврача страны Виктора Ляшко.

15 июля парламентарии проголосовали за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который пребывал на этой должности семь лет — с 27 февраля 2014 года.