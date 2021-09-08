У жовтні Кабмін на чолі зі Шмигалем піде у відставку, — депутат від "Слуги народу"

Нардеп Дунда заявив, що завданням Шмигаля був розвиток економіки під час коронакризи, однак тепер перед країною стоять нові виклики. Арахамія інформацію спростовує.

У жовтні Кабінет Міністрів на чолі з Денисом Шмигалем очікує відставка. Про це в ефірі телеканалу "UA: Перший" заявив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олег Дунда.

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Нардеп зазначив, що деякі міністри все ж залишаться на своїх місцях. Проголосувати за відставку уряду Рада повинна, за його словами, на початку жовтня.

"Деякі міністри залишаться, але більша частина — будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань та цілей", — заявив Дунда.

[ + – ] Олег Дунда Фото: Facebook

Парламентарій стверджує, що чинний глава уряду Денис Шмигаль займався розвитком економіки країни під час коронакризи, однак тепер перед Кабміном стоятимуть нові цілі. Йдеться, зокрема, про вихід з цієї кризи, а також про вирішення питань безпеки.

Свої слова нардеп назвав "враженнями від ходу подій, що існує".

У свою чергу, інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" наводить слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що слова про майбутню відставку Шмигаля не відповідають дійсності.

"Щодо прем'єра точно, це — фейк. Повної заміни [Кабміну] не буде", — заявив депутат.

У той же час Арахамія заявив, що 20 вересня відбудеться засідання фракції "слуг", під час якого обговорюватимуться кадрові питання.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. "За" проголосували 292 нардепи. 17 травня, на засіданні фракції "Слуги народу" парламентарії затвердили призначення на посаду нового міністра охорони здоров'я головного санлікаря країни Віктора Ляшка.

15 липня парламентарії проголосували за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який перебував на цій посаді сім років — з 27 лютого 2014 року.