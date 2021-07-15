Рада відправила Арсена Авакова у відставку (відео)

За відставку "вічного" міністра проголосував 291 депутат. Власне глава МВС на засіданні був відсутній.

Верховна Рада України в четвер, 15 липня, проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат, трансляція засідання велася в прямому ефірі.

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За його відставку проголосували 229 депутатів із фракції "Слуга народу", 16 представників "Європейської солідарності", 15 депутатів від "Голосу", 18 представників депутатської групи "ДОВІРА", семеро депутатів групи "Партія "За майбутнє". Фракція "Опозиційна платформа — за життя" повністю проігнорувала голосування, депутати від фракції ВО "Батьківщина" здебільшого утрималися.

Власне міністра під час голосування на засіданні Ради не було.

Перед голосуванням голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов закликав парламентаріїв самостійно вирішувати, відправляти Авакова у відставку чи ні.

Про те, що Аваков написав заяву про відставку, стало відомо 13 липня. Тоді про причини рішення глава МВС не повідомив, проте подякував своїй команді — офіцерам, рядовим і службовцям — за роки спільної роботи.

Варто зазначити, що під час пресконференції в травні президент Володимир Зеленський заявляв, що Аваков може піти у відставку в тому випадку, якщо підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета виправдають.

Починаючи з літа 2019 року в українських містах регулярно проходили акції протесту з вимогою відставки міністра. Деякі громадяни були обурені рішенням президента Володимира Зеленського.

Починаючи з літа 2019 року в Україні регулярно проходили вуличні протести з вимогою відставки глави МВС. Цю хвилю спочатку спровокувало рішення президента Володимира Зеленського залишити Авакова в уряді Олексія Гончарука.

Зеленський вже презентував свою кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ України замість Авакова. Ним є нардеп від "Слуги народу", голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Посаду міністра внутрішніх справ Аваков посів 27 лютого 2014 року — у розпал подій Революції Гідності, і з тих пір був беззмінним керівником МВС.