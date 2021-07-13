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Політика Аваков подав у відставку

"Зустріли оплесками": Зеленський запропонував призначити главою МВС "слугу" Монастирського

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Фото: Апостроф | Денис Монастирський

Голосування за призначення нового міністра внутрішніх справ відбудеться вже в п'ятницю, 16 липня.

Президент України Володимир Зеленський запропонував призначити керівником Міністерства внутрішніх справ (МВС) народного депутата від "Слуги народу" Дениса Монастирського. Про це він сказав під час засідання цієї ж фракції у вівторок, 13 липня, повідомив на своєму каналі в Telegram нардеп Олександр Качура.

"Фракція підтримала пропозицію оплесками!", — написав Качура.

Також парламентарій зазначив, що голосування за призначення нового міністра внутрішніх справ України має відбутися вже в цю пʼятницю, 16 липня.

Денис Монастирський, монастирський, зеленський, бют, замість Авакова, зеленський, відставка Авакова, голосування, Качура
Замість Арсена Авакова новим главою МВС може стати "слуга" Денис Монастирський

Зазначимо, Дениса Монастирського обрали нардепом як 19 номер у списку партії "Слуга народу". Нині він є головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, про те, що чинний глава МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку стало відомо у вівторок, 13 липня. Повідомлялося, що Рада збереться, щоб розглянути питання його звільнення вже в четвер, 15 липня.

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