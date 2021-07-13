"Зустріли оплесками": Зеленський запропонував призначити главою МВС "слугу" Монастирського

Голосування за призначення нового міністра внутрішніх справ відбудеться вже в п'ятницю, 16 липня.

Президент України Володимир Зеленський запропонував призначити керівником Міністерства внутрішніх справ (МВС) народного депутата від "Слуги народу" Дениса Монастирського. Про це він сказав під час засідання цієї ж фракції у вівторок, 13 липня, повідомив на своєму каналі в Telegram нардеп Олександр Качура.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Фракція підтримала пропозицію оплесками!", — написав Качура.

Також парламентарій зазначив, що голосування за призначення нового міністра внутрішніх справ України має відбутися вже в цю пʼятницю, 16 липня.

[ + – ] Замість Арсена Авакова новим главою МВС може стати "слуга" Денис Монастирський

Зазначимо, Дениса Монастирського обрали нардепом як 19 номер у списку партії "Слуга народу". Нині він є головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, про те, що чинний глава МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку стало відомо у вівторок, 13 липня. Повідомлялося, що Рада збереться, щоб розглянути питання його звільнення вже в четвер, 15 липня.

Раніше Фокус розповідав, чим Аваков і спікер ВРУ Дмитро Разумков дратують Банкову.