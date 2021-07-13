UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Аваков подал в отставку

"Встретили аплодисментами": Зеленский предложил назначить главой МВД "слугу" Монастырского

509
Денис Монастырский, монастырский, зеленский, аваков, вместо авакова, зеленский, отставка авакова, голосование, качура
Фото: Апостроф | Денис Монастырский

Голосование за назначение нового министра внутренних дел состоится уже в пятницу, 16 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить руководителем Министерства внутренних дел (МВД) народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского. Об этом он сказал в ходе заседания этой же фракции во вторник, 13 июля, сообщил на своем канале в Telegram нардеп Александр Качура.

"Фракция поддержала предложение аплодисментами!", — написал Качура.

Также парламентарий отметил, что голосование за назначение нового министра внутренних дел Украины должно состояться уже в эту пятницу, 16 июля.

Денис Монастырский, монастырский, зеленский, аваков, вместо авакова, зеленский, отставка авакова, голосование, качура
Вместо Арсена Авакова новым главой МВД может стать "слуга" Денис Монастырский

Отметим, Дениса Монастырского избрали нардепом как 19 номер в списке партии "Слуга народа". На текущий момент он является главой Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, о том, что действующий глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке стало известно во вторник, 13 июля. Сообщалось, что Рада соберется, чтобы рассмотреть вопрос его увольнения уже в четверг, 15 июля.

Ранее Фокус рассказывал, чем Аваков и спикер ВРУ Дмитрий Разумков раздражают Банковую.