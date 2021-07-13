"Встретили аплодисментами": Зеленский предложил назначить главой МВД "слугу" Монастырского

Голосование за назначение нового министра внутренних дел состоится уже в пятницу, 16 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить руководителем Министерства внутренних дел (МВД) народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского. Об этом он сказал в ходе заседания этой же фракции во вторник, 13 июля, сообщил на своем канале в Telegram нардеп Александр Качура.

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"Фракция поддержала предложение аплодисментами!", — написал Качура.

Также парламентарий отметил, что голосование за назначение нового министра внутренних дел Украины должно состояться уже в эту пятницу, 16 июля.

[ + – ] Вместо Арсена Авакова новым главой МВД может стать "слуга" Денис Монастырский

Отметим, Дениса Монастырского избрали нардепом как 19 номер в списке партии "Слуга народа". На текущий момент он является главой Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, о том, что действующий глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке стало известно во вторник, 13 июля. Сообщалось, что Рада соберется, чтобы рассмотреть вопрос его увольнения уже в четверг, 15 июля.

Ранее Фокус рассказывал, чем Аваков и спикер ВРУ Дмитрий Разумков раздражают Банковую.