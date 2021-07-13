Глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке, - документ
По информации СМИ, нардепы рассмотрят вопрос увольнения министра на заседании 15 июля.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Соответствующий документ появился на официальном сайте МВД Украины.
"В соответствии с частью первой статьи 18 ЗУ "О Кабинете министров Украины" прошу принять мою отставку с должности Министра внутренних дел Украины. Честь имею!", — сказано в заявлении..
Также Аваков поблагодарил всю команду министерства, офицеров, рядовых и служащих за совместные годы работы.
Решение об отставке должна поддержать Верховная Рада. По информации издания УНН, заседание, на котором парламентарии рассмотрят соответствующий вопрос, состоится в четверг, 15 июля.
Журналист Соня Кошкина на своем канале в Telegram заявила, что подать в отставку Авакова попросил президент Владимир Зеленский.Важно
Отметим, он занимал должность главы МВД с 27 февраля 2014 года.
Напомним, ранее сообщалось, что 13 июля должно состояться заседание фракции "Слуга народа", на котором рассмотрят кадровые вопросы. На нем будет присутствовать и сам Зеленский.
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