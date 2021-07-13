Глава МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку, — документ

За інформацією ЗМІ, нардепи розглянуть питання звільнення міністра на засіданні 15 липня.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку. Відповідний документ зʼявився на офіційному сайті МВС України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Відповідно до частини першої статті 18 ЗУ "Про Кабінет міністрів України" прошу прийняти мою відставку з посади Міністра внутрішніх справ України. Честь маю!", — сказано в заяві Авакова.

Також Аваков подякував всій команді міністерства, офіцерам, рядовим і службовцям за спільні роки роботи.

[ + – ] Заява Авакова про відставку Фото: прес-служба МВС

Рішення про відставку повинна підтримати Верховна Рада. За інформацією видання УНН, засідання, на якому парламентарії розглянуть відповідне питання, відбудеться в четвер, 15 липня.

Журналістка Соня Кошкіна на своєму каналі в Telegram заявила, що подати у відставку Авакова попросив президент Володимир Зеленський.

Важливо

З очей геть. Чим Разумков і Аваков дратують Банкову і чому від них не можна позбутися

Зазначимо, Арсен Аваков займав посаду глави МВС з 27 лютого 2014 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 липня має відбутися засідання фракції "Слуга народу", на якому розглянуть кадрові питання. На ньому буде присутній і сам Зеленський.

Раніше Фокус розповідав, ніж Аваков і спікер ВРУ Дмитро Разумков дратують Банкову.