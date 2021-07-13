Верховна Рада розгляне питання відставки Авакова 15 липня, — ЗМІ

У середу, 13 липня, очікується засідання фракції "Слуга народу", де повинні розглянути кадрові питання.

Верховна Рада України повинна розглянути питання відставки глави МВС Арсена Авакова у четвер, 15 липня. Про це повідомило інформагентство "Українські національні новини" (УНН) з посиланням на власні джерела.

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Президента Володимира Зеленського сьогодні, 13 липня, очікують на засіданні парламентської фракції "Слуги народу". Розглядатимуть кадрові питання, зокрема щодо Авакова.

"Сьогодні о 18 годині — фракція "Слуга народу" за участю президента", — сказало джерело УНН.

Зазначимо, чутки про можливу відставку Авакова зʼявлялися неодноразово. Попереднього разу, наприкінці червня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростовував інформацію про потенційну відставку.

Тоді відразу кілька співрозмовників різного рівня інформованості у фракції "Слуга народу" повідомили виданню "НВ", що долю Авакова можуть вирішити на наступній парламентській сесії восени. "Схоже, президент вже відчув, що може і сам всім керувати", — розповів один із нардепів.

[ + – ] Джерело: "Слово і Діло"

Зазначимо, Арсен Аваков стоїть на чолі МВС із лютого 2014 року. Він рекордсмен за перебуванням у міністерському кріслі в Україні.

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Зеленський заявляв, що Аваков може піти у відставку через справу про вбивство Шеремета.

У березні премʼєр-міністр Денис Шмигаль стверджував, що говорити про відставку Авакова недоцільно. Реформа МВС ще не завершилася.

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