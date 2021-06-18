В ОПУ виключають можливість відставки Авакова, відповідні заяви назвали фейком, - ЗМІ

Інформацію щодо ймовірної відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ і плани оголосити дострокові парламентські вибори в Офісі Президента України назвали фейком. Про це заявив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, повідомляє агенція «Українські новини».

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«Ніяких обговорень дострокових виборів або відставок немає. Ця інформація — вкидання, конспірологія і фейк. Це наша традиційна політична або довколаполітична забава — постійно генерувати різні «шокуючі» чутки, а потому серйозно їх аналізувати і обговорювати. Але насправді, все це багатошарова порожнеча», — сказав він.

Михайло Подоляк наголосив, що такі чутки є спробою привернути увагу, а також спекуляцією і інтригами з боку окремих гравців на медіаринку і в політиці.

«Або це спроба, лякаючи окремих депутатів і високопоставлених чиновників, тим самим залучати їх у власні інтриги», — додав він.