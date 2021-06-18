В ОПУ исключают возможность отставки Авакова, соответствующие заявления назвали фейком, - СМИ

Подоляк подчеркнул, что такие слухи являются попыткой привлечения внимания, а также спекуляцией и интригами со стороны отдельных игроков на медиарынке и в политике.

Информацию о якобы готовящейся отставке Арсена Авакова с поста министра внутренних дел и планах объявить досрочные парламентские выборы в Офисе Президента Украины назвали фейком. Об этом заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, сообщает агентство "Украинские новости".

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"Никаких обсуждений досрочных выборов или отставок нет. Эта информация – вброс, конспирология и фейк. Это наша традиционная политическая или околополитическая забава – постоянно генерировать различные "шокирующие" слухи, а после всерьез их анализировать и обсуждать. Но на самом деле, все это слоёная пустота", – сказал он.

Михаил Подоляк подчеркнул, что такие слухи являются попыткой привлечения внимания, а также спекуляцией и интригами со стороны отдельных игроков на медиарынке и в политике.

"Или это попытка, пугая отдельных депутатов и высокопоставленных чиновников, тем самым вовлекать их в собственные интриги", – добавил он.