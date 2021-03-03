"Найчастіше запитання": Шмигаль розповів, чи чекати відставки Авакова

За словами прем'єра, говорити про відставку поки недоцільно, оскільки реформа МВС ще не закінчилася.

Підстав для відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова немає. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чому, незважаючи на те, що багато політиків і громадські діячі вимагають відставки голови МВС, президент і уряд продовжують називати Авакова "ефективним міністром", Шмигаль сказав, що це "найчастіше запитання" за весь рік його перебування на посаді.

"Але я поставлю вам питання у відповідь: якою може бути причина відставки?", — сказав Шмигаль.

Коментуючи те, що в рамках реформи МВС зміна кадрів у поліції так і не відбулася, голова уряду зазначив, що минуло недостатньо часу.

"Неможливо за місяць набрати, наприклад, в карний розшук людей з вулиці. Можна прибрати окремих персон, але всіх поміняти одним махом — ні. Реформа — це зміна керівництва і ментальності в суспільстві. Після 2014 року це відбувається. Наразі в поліції зовсім інша реакція на кричущі випадки. Тому конкретних підстав, необхідних для відставки [Арсена Авакова] немає", — зазначив прем'єр-міністр.

Повну версію ексклюзивного інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Фокусу читайте завтра на сайті і в новому номері журналу.

Як повідомлялося раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає проти вільного побуту короткоствольної зброї для громадян.

За словами міністра, усім дуже хочеться мати короткоствольну зброю, але при цьому всі будуть дуже сильно незадоволені, якщо хтось когось застрелить. І тому він виступає проти, щоб у будь-якого громадянина була можливість легально отримати пістолет.

Нагадаємо: Арсен Аваков анонсував введення нових санкцій РНБО проти "ворогів України". Але при цьому він зазначає, що це не будуть репресії проти "інакомислячих".

Також міністр МВС розповів, як РФ відреагує на санкції проти Медведчука.