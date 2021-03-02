Аваков анонсировал новые санкции СНБО против "врагов Украины" (видео)

Новые решения якобы уже прорабатываются сразу в нескольких направлениях, но ожидать "повальных репрессий" не стоит.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на новых заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будут приниматься решения о введении санкций против "врагов Украины и коллаборантов", однако это не следует расценивать как борьбу с инакомыслием.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Аваков отметил, что принятые руководством страны решения по санкциям – это правильная стратегия.

"Будут еще заседания СНБО. Мы прорабатываем некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборантов. Я думаю, что вы их увидите… Я думаю, что тот, кто понимает, что выбрана правильная стратегия, будет удовлетворен", – сказал Аваков.

При этом он добавил, что санкции не будут применяться против "инакомыслящих".

"Не нужно думать, что будут повальные репрессии в адрес всех инакомыслящих, не надо думать, что это будет повальная реприватизация", – сказал Аваков.

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Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne".

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

26 февраля, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по итогам которого было принято решение рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому ввести новые персональные санкции против 10 военнослужащих.