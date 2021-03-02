Аваков анонсував нові санкції РНБО проти "ворогів України" (відео)

Нові рішення нібито вже опрацьовуються відразу в декількох напрямках, але очікувати "повальних репресій" не варто.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що на нових засіданнях Ради національної безпеки і оборони (РНБО) прийматимуться рішення про введення санкцій проти "ворогів України і колаборантів", однак це не слід розцінювати як боротьбу з інакомисленням.

Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Аваков зазначив, що прийняті керівництвом країни рішення щодо санкцій — це правильна стратегія.

"Будуть ще засідання РНБО. Ми опрацьовуємо деякі додаткові напрямки санкцій проти ворогів України і колаборантів. Я думаю, що ви їх побачите... Я думаю, що той, хто розуміє, що обрана правильна стратегія, буде задоволений", — сказав Аваков.

При цьому він додав, що санкції не застосовуватимуться проти "інакомислячих".

"Не потрібно думати, що будуть повальні репресії на адресу всіх інакомислячих, не треба думати, що це буде повальна реприватизація", — сказав Аваков.

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Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne".

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

26 лютого, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), за підсумками якого прийняли рішення рекомендувати президенту Володимиру Зеленському ввести нові персональні санкції проти 10 військовослужбовців.