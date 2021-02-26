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Под новые санкции СНБО попал экс-глава МВД Захарченко и еще 9 бывших чиновников-беглецов (видео)

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Фото: obozrevatel | Заседание СНБО

Как заявил секретарь ведомства, против них ввели ограничения из-за "предательства родины".

В пятницу, 26 февраля, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по итогам которого было принято решение рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому ввести новые персональные санкции против 10 военнослужащих. На итоговой пресс-конференции секретарь СНБО Алексей Данилов, заявил, что за "предательство родины" в санкционный список попали:

  1. Денис Березовский, 15.07.1974 года рождения, контр-адмирал
  2. Станислав Шапортов, 16.02.1967 года рождения, генерал-майор
  3. Сергей Няньчур, 18.01.1970 года рождения, генерал-майор юстиции
  4. Юрий Котовский, 09.08.1964 года рождения, генерал-майор
  5. Александр Якименко, 22.12.1964 года рождения, генерал-майор, глава СБУ с января 2013 по февраль 2014 года
  6. Владимир Тоцкий, 19.10.1954 года рождения, генерал-майор
  7. Сергей Ганжа, 13.07.1959 года рождения, генерал-майор
  8. Сергей Елисеев, 24.10.1961 года рождения, вице-адмирал
  9. Дмитрий Шакуро, 21.04.1973 года рождения, контр-адмирал
  10. Виталий Захарченко, 20.01.1963 года рождения, генерал внутренней службы Украины, министр внутренних дел Украины с ноября 2011 по январь 2014 года

По словам Данилова, их лишат всех воинских званий и государственных наград. Санкции вводятся максимальные, по всем 13 пунктам.

"Мы рассматривали всех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали наше государство — было принято решение относительно 10 человек. Они все лишены всех госнаград и званий, ни одного украинского звания у них нет. К ним применен максимальный пул санкций, которые позволяет наше законодательство", — сказал Данилов.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.