"Назад дороги нет". Что нужно знать о санкциях СНБО против Медведчука

СНБО рекомендовал Владимиру Зеленскому ввести санкции против Виктора Медведчука и еще 7 физлиц. Фокус поинтересовался, из-за чего было принято такое решение, почему это происходит именно сейчас и какими были первые реакции на это известие.

СНБО рекомендовал президенту ввести новые санкции

19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по итогам которого было принято решение рекомендовать Владимиру Зеленскому ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц (СНБО именно рекомендует ввести санкции, а вводит их в действие уже президент своим указом).

Так, под санкции попасть могут:

Виктор Медведчук, народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ);

Оксана Марченко, супруга Виктора Медведчука;

Наталья Лавренюк, гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, против которого СНБО ввел санкции 2 февраля;

Константин Вацковский (гражданин РФ);

Виталий Донченко (гражданин РФ);

Александр Маслюк (гражданин РФ);

Сергей Лысогор (гражданин РФ);

Михаил Попов (гражданин РФ).

Арест могут наложить на все их имущество и операции с ним, в том числе — и 5 самолетов Виктора Медведчука.

Также СНБО задекларировал намерение вернуть в госсобственность принадлежащий Виктору Медведчуку трубопровод "ПрикарпатЗападТранс". Заблокированной может оказаться и доля в телеканале "1+1", которой владеет Оксана Марченко (8%). Впрочем, как сообщили в СНБО, этот вещатель даже после введения санкций на часть Марченко продолжит работу.

На пресс-конференции по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции предложили ввести из-за того, что СБУ ведет уголовное расследование по ч.5 ст.258 Уголовного кодекса — "финансирование терроризма". Впрочем, о чем конкретно речь, Данилов не уточнил. Также он отметил, что "с 1991 года если кто-то у украинского народа, украинского государства что-то украл, то он должен положить это на место", подчеркнув, что они "не собираются останавливаться".

Издание ZN.ua со ссылкой на источники в СНБО сообщило, что санкции против Марченко (супруги Медведчука) и Лавренюк (гражданской жены Козака) ввели из-за того, что те якобы являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, который обеспечивает нефтепродуктами "ДНР" и "ЛНР". По информации журналистов, Марченко принадлежит 75% завода, а Лавренюк — 25%.

Позже то же издание ZN.ua написало, что Вацковский является директором ОО "Дон Экспорт", компании зарегистрированной в Донецке Ростовской области, которая занимается производством нефтепродуктов и грузовыми перевозками.

Донченко и Маслюк — соучредители, а Лысогор — гендиректор ООО "Торговый дом "Донские угли", зарегистрированной в Ростове-на-Дону компании, которая якобы торгует углем, добытым в ОРДЛО и вывезенным в РФ под видом российского.

А Попов, по информации журналистов, является соучредителем ряда компаний.

Глава СБУ Иван Баканов также заявил, что СНБО принял решение о новых санкциях, основываясь на материалах их ведомства.

"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат — основу для сообщения подозрения представителям компаний", — цитируют Баканова.

В ОПЗЖ не согласны

На сайте партии ОПЗЖ уже опубликовали официальное заявление по решению СНБО.

"Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима", — сказано в заявлении ОПЗЖ.

Представители политсилы назвали решение СНБО "спланированным актом политических репрессий" и подчеркнули, что, по их убеждению, "никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует". В партии подчеркнули, что они будут "всеми законными методами бороться за права своих однопартийцев" и напомнили, что уже инициировали начало процедуры импичмента президента Зеленского.

Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьминов, комментируя события, напомнил, что СНБО лишь дает рекомендации президенту. По его словам, если президент поставит подпись на документе о введении санкций, он примет на себя значительный риск.

"Именно глава государства несет персональную ответственность за законность указов, которые он подписывает. Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности. Так как это все похоже на превышение полномочий. Все лица из санкционного списка могут обратиться в суд и потребовать опровержения и защиты", — заявил Кузьмин.

Основания продолжают держать в секрете

Напомним, 2 февраля Владимир Зеленский своим указом ввел в силу рекомендацию СНБО о введении санкций против соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, в том числе — телеканалов NewsOne, Zik и 112. Вскоре в Офисе президента заявили, что основанием для введения ограничений стало расследование Службы безопасности Украины, хотя сначала там ссылались на желание ограничить "пропаганду, финансируемую страной-агрессором".

Неофициально пояснили: силовики установили, что Козак якобы поставляет уголь с оккупированных территорий, способствуя тем самым финансированию терроризма на Донбассе, а также причастен к действиям террористической организации "ЛДНР".

Позже секретарь СНБО Данилов заявил, что это решение готовилось давно и оно тщательно проработано, потому, по его словам, "отменить его невозможно". Однако более никакой информации в СНБО не сообщили, оставив без ответа вопрос: "Есть ли законные основания для санкций против Козака и его телеканалов?".

Сам Козак и его сторонники называли введенные санкции "политической расправой" и требовали от Владимира Зеленского предоставить доказательства связей Козака с террористами. И 14 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "в скором времени" СБУ опубликует часть материалов по делу санкций против Козака.

"Если у общества будет дополнительный запрос, если будет запрос у журналистов, то я думаю, что в рамках той информации, которую возможно будет сообщить, и правоохранительные органы, и органы разведки, и Служба безопасности сможет этой информацией поделиться", — заявлял глава ОП. Однако с момента введения санкций против Козака прошло две с половиной недели, а никаких подробностей касательно "расследования СБУ" так и не обнародовали.

Нечто подобное произошло и 19 февраля, когда были введены санкции против Виктора Медведчука. Однако уже звучат предположения, что по такой же логике под ударом оказаться могут и представители других сил.

Примечательно, что если в кейсе Козака речь шла лишь о блокировке его личных активов, то в случае введенными 19 февраля санкциями против Медведчука есть намерение активы ("ПрикарпатЗападТранс") национализировать.

Под удар попал и Шарий

16 февраля 2021 года СБУ объявила о подозрении блогеру и политику Анатолию Шарию сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". По версии представителей ведомства, с 2012 года через соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы Шарий якобы "способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний".

Примечательно, что в течение 2019 года Шарий комплиментарно отзывался о Зеленском и заявлял, что будет его всячески поддерживать. Летом 2020 года риторика Шария по отношению к Зеленскому начала резко меняться. Он даже записал видеоблог, в котором рассказал, что Офис президента якобы решил "заказать его убийство".

Шарий тогда продемонстрировал исписанную от руки бумагу, которая якобы была написана в полицию Каталонии неким Александром Золотухиным, признавшимся, что он будто бы получил заказ на "политическое убийство Шария". По словам блогера, к этому "заказу" был причастен замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

После этой истории Шарий начал активно критиковать Владимира Зеленского и представителей его команды из-за кадровой политики, проблем с коммунальными тарифами, решения ввести санкции против Козака и за многие другие вещи.

По итогу — подозрение от СБУ о "госизмене".

Почему Зеленский начал бороться с ОПЗЖ и Шарием?

Действия СНБО и президента одобряет политолог Владимир Фесенко, о чем он написал 19 февраля на своей странице в Facebook.

"Санкции против Медведчука и компании. Ожидаемо. Я такой прогноз высказывал. Теперь удар нанесен, как я понимаю, по финансированию пророссийской политической активности Виктора Медведчука в Украине. А еще, судя по предварительной информации, болезненный символический удар — блокировка прямых полетов Медведчука в Россию", — написал Фесенко.

Он отметил, что с символической точки зрения более важным аспектом является тот факт, что в список включили Оксану Марченко.

"Тем более, что она формально была одним из источников финансирования деятельности Медведчука в Украине, но из России. Думаю, что это еще и профилактический сигнал другим пророссийским силам", — подчеркнул Фесенко.

[ + – ] Оксана Марченко и Виктор Медведчук Фото: allkharkov.ua

В это же время, киевский политолог Михаил Погребинский, который не раз поддерживал позицию ОПЗЖ, еще 17 февраля в комментарии изданию "Взгляд" рассказывал о том, что, по его мнению, Зеленский и представители его команды начали "работать по Шарию" именно для того, чтобы подобраться к Медведчуку.

"Он обвинил Анатолия Шария в измене родине – но ведь это полный стопроцентный бред. Никто из разумных людей не мог такое поддержать. Более того, Зеленский явно преувеличивает влияние и роль Шария в политической жизни страны. Скорее всего, он начал с него, чтобы потом подобраться к одному из лидеров оппозиции Виктору Медведчуку, которого заставить молчать непросто", — утверждал Погребинский.

Он отметил, что предшествовавшие действия Зеленского являются якобы "паническими попытками заручиться поддержкой центристского электората". По мнению политолога, реакция Зеленского "полностью соответствует силе внешнего давления на украинскую власть".

Инвестиционный банкир Сергей Фурса на своей странице в Facebook также поддержал введение санкций против Медведчука.

"Мы очень долго жили в королевстве кривых зеркал. Когда Путин дает команду стрелять в наших солдат, а кум Путина чуть ли не почетный гражданин. Это было двоемыслие почище Оруэлла. Наконец то с этим покончено. И это делает выбор западного вектора неизбежным. Назад дороги уже нет. У этого президента. И это хорошо", — написал Фурса.

Реакция на санкции против Медведчука: в диапазоне от "произвола" до "исторической справедливости"

Народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский отметил, что "не знает, как там дела с 1991 года, которые собрался поднимать Данилов, но граждан интересуют дела с 2019, в которых фигурирует Порошенко".

"Расследовать, арестовать активы, предъявить обвинения, взять под стражу и отправить в суд. Или извиниться перед Петром Алексеевичем за то, что морочили голову, закрыть их, и заняться, наконец, 91-м годом в свое удовольствие", — написал Бужанский.

[ + – ] Бужанский о санкциях против Медведчука

Министр культуры Украины Александр Ткаченко же заявил, что считает санкции против Виктора Медведчука, его супруги и других персон в списке "исторической справедливостью", отметив, что считает такое решение "политически оправданным". Также он напомнил, что против Медведчука ввели санкции и США. Произошло это еще в 2014 году.

"Медведчук — создатель темников 2000-х, которые фактически привели к журналистским и массовым протестов накануне Оранжевой Революции. Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но темники, фейки, дезинформацию писал теперь ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в частности, через недавно запрещенные "телеканалы", — написал Ткаченко.

[ + – ] Ткаченко о санкциях против Медведчука

Блогер и кандидат юридических наук Андрей Смолий, отметив, что санкции введены по статье "финансирование терроризма", задался вопросом: "проводят ли сейчас арест Медведчука и других лиц за то, что те финансируют терроризм?".

[ + – ] Смолий о санкциях против Медведчука

В партии "Голос" заявили, что они, в целом, поддерживают санкции против Медведчука и остальных, однако отмечают необходимость провести судебные процессы над ними.

"Почему нужные решения украинских судов? Потому что они ставят точку в этих вопросах. Иначе есть риск, что они пойдут в международные суды, обжалуют законность действий украинской власти и через несколько лет Украину заставят заплатить компенсации за годы простоя или телеканалов, или нефтепровода", — предупреждают в партии.

[ + – ] Партия "Голос" о санкциях против Медведчука

А украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, иронизируя над реакцией Порошенко относительно введения санкций против Козака (который заявил, что он сам их хотел ввести, но "помешали выборы"), написал, что "не сомневается, что санкции против Медведчука и остальных готовились еще за времен Порошенко, а Зеленский нагло этим воспользовался".

[ + – ] Сенцов о санкциях против Медведчука

А мэр Днепра Борис Филатов написал, что он "достоверно" не знает чем руководствовался Зеленский, однако почеркнул, что "особо упоротые сторонники Порошенко" после этой истории "ввергнуты в состояние когнитивного диссонанса" и "не могут осознать действительность".

[ + – ] Филатов о санкциях против Медведчука

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что "западные союзники" на действия Зеленского и его команды в этом вопросе не влияли.

"Мы в ЦПК много и по делу критикуем действия президента в судебной и правоохранительной сферах. Однако поддерживаем решение Зеленского по санкциям. Более того, будем помогать украинской власти добиться аналогичных санкций на Западе", — написал Шабунин.

[ + – ] Шабунин о санкциях против Медведчука

Поддержал инициативу СНБО и Зеленского и бывший нардеп Сергей Лещенко.

"Оказывается, "президент без политического опыта" решился на то, чего боялись "опытные политики". Те, которые привыкли разменивать все на всех, дизель на телеканалы, а некоторые просто боялись кума Путина, всесильного "князя Тьмы и Темников" Медведчука", — написал Лещенко.

[ + – ] Лещенко о санкциях против Медведчука

На заседании СНБО обсуждали не только санкции — контекст

Вместе с тем в последние месяцы поступают сигналы о том, что ситуация на линии фронта на Донбассе ухудшается.

Так, 18 февраля постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии изданию LB.ua рассказывал о том, что Украина инициировала заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на оккупированных Россией территориях. Одним из пунктов повестки для будет именно обсуждение ситуации на Донбассе.

"23 февраля украинское постпредство будет организовывать брифинг под председательством руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий для стран-членов уже всей ООН, а не только для Совбеза, по ситуации на Востоке Украины и в Крыму. И уже там мы сможем, не имея ограничений во времени, рассказать все о ходе событий на фронте", — рассказывал Кислица.

О том, что ситуация на фронте обостряется во время брифинга после заседания СНБО 19 февраля сообщил и Алексей Данилов.

"В последнее время фиксируется резкое увеличение нарушений режима прекращения огня, активизация диверсионно-снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, гибнут украинские военные. Все это требовало немедленного урегулирования со стороны руководства государства", — сказал Данилов.

Также он заявил, что после докладов представителей ВСУ, Миноброны и Службы внешней разведки было принято некое "тайное решение".

"Единственное могу сказать, что есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривались 5 сценариев, которые могут применяться на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас все эти 5 сценариев будут подниматься – и соответствующим структурам и должностным лицам президент дал указание пересмотреть все эти вещи и при необходимости делать новые редакции. Наши военные в любой момент готовы к заседанию по этому поводу в случае необходимости", — сказал Данилов.

Отвечая на вопрос "должны ли командиры на линии разграничения долго согласовывать принятие решения про огонь с руководством ООС или самостоятельно решать, когда стрелять в ответ на обстрелы со стороны оккупантов" секретарь СНБО отметил, что "каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции".

"И если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии ответного огня", – сказал Данилов.