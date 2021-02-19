Нардепам выдали листы для сбора подписей за импичмент Зеленского

По словам нардепа от ЕС Гончаренко, листы представителям ОПЗЖ якобы распорядился выдать спикер ВРУ Разумков.

Аппарат Верховной Рады выдал нардепам фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) подписные листы для сбора подписей парламентариев в поддержку проведения импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" 19 февраля рассказал один из лидеров политсилы Юрий Бойко.

Нардеп отметил, что процедура импичмента является достаточно сложной и предусматривает несколько этапов. Так, сперва нужно собрать подписи более половины конституционного количества парламентариев, то есть минимум 226, а затем, по словам Бойко, "народный импичмент подпишут люди".

"Но мы уже видим, что дали сигнал обществу, что этот процесс мы начинаем, поскольку, по нашему мнению, со стороны президента очень много нарушений. Мы этот процесс запустили", — сказал Бойко.

19 февраля народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram написал, что команду аппарату ВРУ выдать подписные листы дал якобы спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Зеленскому это очень не понравилось", — написал Гончаренко.

Отметим, представители ОПЗЖ заявили о том, что начинают процедуру импичмента Зеленского после того, как президент 2 февраля подписал указ о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, являющегося соратником Виктора Медведчука, и его телеканалов ZiK, "112 Украина" и NewsOne.

4 февраля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что идея с импичментом Зеленского является "пропагандистской инициативой", цель которой — спровоцировать в Украине политический кризис.

Чтобы объявить импичмент президента, этот вопрос сначала должен быть инициирован парламентским большинством и поддержан минимум 226 голосами нардепов. Для проведения расследования Рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи. Впоследствии выводы и предложения ВСК рассматриваются на заседании парламента. Решение об обвинении президента Украины ВР принимает при наличии оснований и не менее чем 300 голосов.

После этого дело проверяет Конституционный Суд и передает парламенту вывод о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

Далее решение об отстранении главы государства с поста в порядке импичмента своими голосами должны поддержать как минимум 338 народных депутатов – три четверти от конституционного состава. В случае досрочного прекращения полномочий президента исполнение его обязанностей возлагается на председателя Верховной Рады.

Напомним, глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Очередное заседание СНБО должно состояться вечером 19 февраля. Часть вопросов на нем будут рассматривать в закрытом режиме.