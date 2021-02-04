ОПЗЖ после блокировок телеканалов объявили о начале процедуры импичмента Зеленского

В партии заявили об "узурпации власти" Зеленским из-за блокировки NewsOne, Zik и 112 Украина.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" объявила о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского из-за санкций против нардепа Тараса Козака и трех телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik. Соответствующая резолюция была принята на съезде партии.

Партия осудила "антиконституционные и противоправные действия" Зеленского.

"Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти", — заявили в партии.

Областные организации партии будут собирать подписи в поддержку импичмента.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Facebook назвала идею с импичментом Зеленского "пропагандисткой инициативой".

"На самом деле в этом случае импичмент — это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединения общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии", — сказала Мендель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZiK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Народный депутат от ОПЗЖ, собственник телевизионного холдинга Zik, Newsone и 112 Украина Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который ведется на платформе youtube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".