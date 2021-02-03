Козак потребовал от Зеленского доказательств своего сотрудничества с террористами (видео)

Владелец Zik, Newsone и 112 Украина пообещал работникам телеканалов, что они продолжат работать.

Народный депутат от ОПЗЖ, собственник телевизионного холдинга Zik, Newsone и 112 Украина Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который ведется на платформе youtube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами.

Об этом передает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Я хочу обратиться к президенту Зеленскому, Совету национальной безопасности и обороны, Службе безопасности Украины. Скажите мне пожалуйста, откуда у вас данные, что я финансирую терроризм, откуда у вас данные, что я сотрудничаю с боевиками. Я хочу от вас ответа. Ответа мне и обществу", – заявил Козак.

Также собственник телевизионного холдинга Zik, Newsone и 112 заверил работников телеканалов, что они продолжат работать.

"Я хочу поблагодарить работников своих каналов. Вы молодцы. Вы стоите до последнего. Я хочу сказать, что вы все будете иметь работу. У всех вас будет много интересной работы. У нас у всех много незаконченных дел", – сказал Козак.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZiK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".