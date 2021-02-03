Под санкции могут попасть другие каналы с "антиукраинской повесткой", – глава СНБО

По словам Алексея Данилова, запрет телеканалов 112, NewsOne и ZIK еще не конец, таких каналов очень много.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Выступая на брифинге, глава СНБО отметил, что в Украине "таких каналов очень много".

"В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование", – сказал Данилов.

Он добавил, что не имеет значения, в каком регионе Украины действует такой телеканал, реагирование будет одинаковым.

Комментируя введение санкций в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK, Данилов сказал: "Для того, чтобы принять такое решение, нам нужны были соответствующие документы. Не нам, а службам соответствующих наших разведок, соответствующих наших специализированных служб, которые получают из бюджета за это деньги, и которые отрабатываются на пользу нашего государства. Как только появились все эти основания, мы сразу же провели заседание Совета нацбезопасности и обороны и проголосовали".

Секретарь СНБО также подтвердил, что часть санкций была принята с учетом решения Верховной Рады в 2018 году.

"С 3 октября прошлого года, когда меня президент назначил секретарем нацбезопасности и обороны, мы сразу начали отрабатывать все документы, которые были нам в наследство с тех времен, которые были до нас. Готовить такие документы нужно очень тщательно, их нужно очень тщательно изучать и нужно иметь 100%-ную основу для того, чтобы принимать соответствующее решение", – сказал Данилов.

Он отметил, что в решении СНБО "речь не идет о свободе слова – речь идет об информационном терроризме по отношению к нашей стране".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.