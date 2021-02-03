Під санкції можуть потрапити інші канали з "антиукраїнською позицією", — голова РНБО

За словами Олексія Данилова, заборона телеканалів 112, NewsOne і ZIK ще не кінець, таких каналів дуже багато.

Голова РНБО Олексій Данилов припустив, що крім телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнською позицією".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виступаючи на брифінгу, голова РНБО зазначив, що в Україні "таких каналів дуже багато".

"Залежно від того, коли у нас будуть відповідні документи, саме документи, а не емоції, буде відповідне реагування", — сказав Данилов.

Він додав, що не має значення, у якому регіоні України діє такий телеканал, реагування буде однаковим.

Коментуючи введення санкцій щодо телеканалів 112, NewsOne і ZIK, Данилов сказав: "Для того, щоб прийняти таке рішення, нам потрібні були відповідні документи. Не нам, а службам відповідних наших розвідок, відповідних наших спеціалізованих служб, які отримують з бюджету за це гроші, і які відпрацьовуються на користь нашої держави. Як тільки з'явилися всі ці підстави, ми відразу ж провели засідання Ради нацбезпеки і оборони та проголосували".

Секретар РНБО також підтвердив, що частина санкцій прийняли з урахуванням рішення Верховної Ради у 2018 році.

"З 3 жовтня минулого року, коли мене президент призначив секретарем нацбезпеки і оборони, ми відразу почали відпрацьовувати всі документи, які надійшли нам у спадок з тих часів, які були до нас. Готувати такі документи потрібно дуже ретельно, їх потрібно дуже ретельно вивчати і потрібно мати 100%-ву основу для того, щоб приймати відповідне рішення", — сказав Данилов.

Він зазначив, що в рішенні РНБО "мова не йде про свободу слова — мова йде про інформаційний тероризм стосовно нашої країни".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій стосовно телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося у повній секретності і приймалося блискавично.