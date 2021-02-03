Санкции против телеканалов не имеют отношения к ограничению свободы слова, – Баканов

По мнению главы СБУ, свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на суверенитет Украины.

Решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщает пресс-центр ведомства.

Он напомнил, что против Украины в информпростанстве ведется гибридная война, которой необходимо противодействовать ради защиты государства.

"Введение санкций – еще один важный и последовательный шаг для этого", – говорится в сообщении.

Глава СБУ отметил, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой", – сказал Баканов.

По его мнению, свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено.

По данным СМИ, заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности. Сотрудники спецслужбы установили, что поставка по схеме угля с оккупированных территорий Донбасса способствует финансированию терроризма.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.