Разумков не поддержал решение о санкциях против "правой руки" Медведчука, – СМИ

Всего два человека не поддержали ограничения. Один из них был в командировке.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова некоторых членов СНБО.

По их информации, члены СНБО могут вводить санкции против граждан Украины, но их можно будет обжаловать. Впрочем, эту процедуру они оценивают как довольно проблематичную.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что санкции не поддержали два человека. Один из них был в командировке.

"Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали "за", один воздержался, один находится в командировке", – сказал Данилов.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено.

По данным СМИ, заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности. Сотрудники спецслужбы установили, что поставка по схеме угля с оккупированных территорий Донбасса способствует финансированию терроризма.