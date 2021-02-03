Разумков не підтримав рішення про санкції проти "правої руки" Медведчука, — ЗМІ

Усього дві людини не підтримали обмеження. Один із них був у відрядженні.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на слова деяких членів РНБОУ.

За їхньою інформацією, члени РНБОУ можуть вводити санкції проти громадян України, але їх можна буде оскаржити. Утім, цю процедуру вони оцінюють як досить проблематичну.

Секретар РНБОУ Олексій Данилов підтвердив, що санкції не підтримали двоє людей. Один із них був у відрядженні.

"Із 19 членів Ради національної безпеки та оборони 17 проголосували "за", один утримався, один знаходиться у відрядженні", — сказав Данилов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено.

За даними ЗМІ, засідання РНБОУ, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що поставка за схемою вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.