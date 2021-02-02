Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили свое вещание (фото)

Президент Украины своим указом ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Козака и телеканалов из его орбиты.

Вечером 2 февраля 2021 года, каналы Zik, 112 и Newsone прекратили своё вещание после того, как на сайте Офиса президента появился указ Владимира Зеленского, которым были введены санкции против нардепа от ОПЗЖ Козака и телеканалов из его орбиты, среди которых — "112", "NewsOne" ("Ньюзван") и Zik ("Зик").

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу рассказал, что указ Владимира Зеленского о введении санкций против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалов, среди которых — "112", "NewsOne" ("Ньюзван") и Zik ("Зик"), был "ожидаемым" и "очевидным".

"И вряд ли это решение вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", – заявил Подоляк.

Указ президента прокомментировал в Facebook нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Даже не стесняясь, санкции ввели в отношении: ТОВ "Ариадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Выбир", ТОВ "112-ТВ", ТОВ "Лидер-ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Новини 24 години". То есть, на наших глазах сейчас Зеленский, не имея никаких доказательств преступлений, просто решил своим указом запретить телеканалы ЗИК, 112, NewsOne). На это не решился даже Порошенко", – написал Рабинович.