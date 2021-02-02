Канали Zik, 112 і Newsone припинили своє мовлення (фото)

Президент України своїм указом ввів санкції проти нардепа від ОПЗЖ Козака і телеканалів з його орбіти.

Увечері 2 лютого 2021 канали Zik, 112 і Newsone припинили своє мовлення після того, як на сайті Офісу президента зʼявився указ Володимира Зеленського, згідно з яким були введені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Козака і телеканалів з його орбіти, серед яких — "112", "NewsOne" ( "Ньюзван") та Zik ( "Зік" ).

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі Фокусу розповів, що указ Володимира Зеленського про введення санкцій проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його телеканалів, серед яких — "112", "NewsOne" ( "Ньюзван") й Zik ( "Зік"), був "очікуваним" та "очевидним".

"Й навряд чи це рішення викличе питання хоч у когось, хто аналізує реальну дезінформаційну активність РФ в нашому медійному просторі. Це абсолютно прозоре рішення. Мотивоване, фактичне. Ці телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні", — заявив Подоляк.

Указ президента прокоментував у Facebook нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович.

"Навіть не соромлячись, санкції ввели стосовно: ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ вибираючи", ТОВ "112-ТВ", ТОВ "Лідер-ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Новини 24 години". Тобто, на наших очах зараз Зеленський, не маючи ніяких доказів злочинів, просто вирішив своїм указом заборонити телеканали ЗІК, 112, NewsOne. на це не зважився навіть Порошенко ", — написав Рабинович.