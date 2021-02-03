Санкции против телеканалов Медведчука-Козака ввели из-за поставки угля из ОРДЛО, - ZN.ua

СБУ провели расследование, в котором нашли связь между поставкой угля и финансированием боевиков в ОРДЛО, сообщают СМИ.

Заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Об этом сообщают источники ZN.ua

По данным издания, основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности. Сотрудники спецслужбы установили, что поставка по схеме угля с оккупированных территорий Донбасса способствует финансированию терроризма.

Козак, Медведчук и связанные с ним юридические лица попали под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Заседание Совета нацбезопасности и обороны проходило следующим образом: каждому члену СНБО было расписано время и место на Банковой, где он должен был подписаться под введением санкций. Бланки, по данным ZN собирал глава СНОБО Алексей Данилов. Группового обсуждения вопроса не было.

В то же время журналисты издания подчеркивают, что решение о введении санкций не было спонтанным и никак не связано с разговором главы МИД Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.

Они заявляют, что президент Украины Зеленский как минимум два раза собирал аналитиков и силовиков для обсуждения вопроса о прекращении вещания каналов Медведчука.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено.