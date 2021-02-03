Санкції проти телеканалів Медведчука-Козака ввели через поставки вугілля з ОРДЛО, — ZN.ua

СБУ провели розслідування, в якому знайшли зв'язок між постачанням вугілля та фінансуванням бойовиків в ОРДЛО, повідомляють ЗМІ.

Засідання РНБОУ, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Про це повідомляють джерела ZN.ua

За даними видання, підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що поставка за схемою вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.

Козак, Медведчук і пов'язані з ними юридичні особи потрапили під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбувалося наступним чином: кожному члену РНБОУ було розписано час і місце на Банковій, де він повинен був підписатися під введенням санкцій. Бланки, за даними ZN, збирав глава СНОБО Олексій Данилов. Групового обговорення питання не було.

Водночас журналісти видання підкреслюють, що рішення про введення санкцій не було спонтанним і ніяк не пов'язане з розмовою глави МЗС Кулеби з держсекретарем США Тоні Блінкеном.

Вони заявляють, що президент України Зеленський мінімум двічі збирав аналітиків і силовиків для обговорення питання про припинення мовлення каналів Медведчука.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів уже припинено.