Санкції проти телеканалів не стосуються обмеження свободи слова, — Баканов

На думку глави СБУ, свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України.

Рішення РНБОУ про введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne" та "ZIK" — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов, повідомляє прес-центр відомства.

Він нагадав, що проти України в інформпросторі ведеться гібридна війна, якій необхідно протидіяти заради захисту держави.

"Введення санкцій — ще один важливий та послідовний крок для цього", — йдеться в повідомленні.

Глава СБУ зазначив, що рішення РНБОУ спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України і не стосується обмеження свободи слова.

"Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою", — сказав Баканов.

На його думку, свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено.

За даними ЗМІ, засідання РНБОУ, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що поставка за схемою вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про введення санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK готувалося в повній секретності й ухвалювалося блискавично.