Козак вимагає від Зеленського доказів своєї співпраці з терористами (відео)

Власник Zik, Newsone та 112 Україна пообіцяв працівникам телеканалів, що вони продовжать працювати.

Народний депутат від ОПЗЖ, власник телевізійного холдингу Zik, Newsone та 112 Україна Тарас Козак в ефірі марафону трьох заблокованих телеканалів, який ведеться на платформі Youtube, вимагав від президента Володимира Зеленського надати докази своєї співпраці з терористами.

Про це передає Telegram-канал PavlovskyNews.

"Я хочу звернутися до президента Зеленського, Ради національної безпеки й оборони, Служби безпеки України. Скажіть мені, будь ласка, звідки у вас дані, що я фінансую тероризм, звідки у вас дані, що я співпрацюю з бойовиками. Я хочу від вас відповіді. Відповіді мені та суспільству", — заявив Козак.

Також власник телевізійного холдингу Zik, Newsone й 112 запевнив працівників телеканалів, що вони продовжать працювати.

"Я хочу подякувати працівникам своїх каналів. Ви молодці. Ви стоїте до останнього. Я хочу сказати, що ви всі матимете роботу. У всіх вас буде багато цікавої роботи. У нас у всіх багато незакінчених справ", — сказав Козак.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZiK, "112 Україна" й NewsOne. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнською порядком".