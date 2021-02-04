ОПЗЖ після блокувань телеканалів оголосили про початок процедури імпічменту Зеленського

У партії заявили про "узурпацію влади" Зеленським через блокування NewsOne, Zik і 112 Україна.

Партія "Опозиційна платформа — За життя" оголосила про початок процедури імпічменту президента України Володимира Зеленського через санкції проти нардепа Тараса Козака і трьох телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik. Відповідна резолюція була ухвалена на з'їзді партії.

Партія засудила "антиконституційні і протиправні дії" Зеленського.

"Зеленський взяв на себе роль суду і вийшов за межі своїх конституційних повноважень. Це вже не перший випадок, коли голова держави порушив закон. Його свідомі і систематичні дії, спрямовані на порушення прав українських громадян, втручання в роботу інших гілок влади і засобів масової інформації, мають усі ознаки узурпації влади", — заявили в партії.

Обласні організації партії збиратимуть підписи на підтримку імпічменту.

Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZiK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів уже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Народний депутат від ОПЗЖ, власник телевізійного холдингу Zik, Newsone і 112 Україна Тарас Козак в ефірі марафону трьох заблокованих телеканалів, що проводиться на платформі youtube, зажадав від президента Володимира Зеленського надати докази своєї співпраці з терористами.

Голова РНБО Олексій Данилов допустив, що, крім телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".