Нардепам видали листи для збору підписів за імпічмент Зеленського

За словами нардепа від ЄС Гончаренка, листи представникам ОПЗЖ нібито розпорядився видати спікер ВРУ Разумков.

Апарат Верховної Ради видав нардепам фракції "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) підписні листи для збору підписів парламентаріїв на підтримку проведення імпічменту президента України Володимира Зеленського. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" 19 лютого розповів один із лідерів політсили Юрій Бойко.

Нардеп зазначив, що процедура імпічменту є досить складною та передбачає кілька етапів. Так, спершу потрібно зібрати підписи більше половини конституційної кількості парламентаріїв, тобто мінімум 226, а потім, за словами Бойка, "народний імпічмент підпишуть люди".

"Але ми вже бачимо, що дали сигнал суспільству, що цей процес ми починаємо, оскільки, на нашу думку, з боку президента дуже багато порушень. Ми цей процес запустили", — сказав Бойко.

19 лютого народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на своєму каналі в Telegram написав, що команду апарату ВРУ видати підписні листи дав нібито спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Зеленському це дуже не сподобалося", — написав Гончаренко.

Зазначимо, представники ОПЗЖ заявили про те, що починають процедуру імпічменту Зеленського після того, як президент 2 лютого підписав указ про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, і його телеканалів ZiK, "112 Україна" та NewsOne.

4 лютого прес-секретарка президента України Юлія Мендель заявила, що ідея з імпічментом Зеленського є "пропагандистською ініціативою", мета якої — спровокувати в Україні політичну кризу.

Щоб оголосити імпічмент президента, це питання спочатку повинне бути ініційоване парламентською більшістю та підтримане мінімум 226 голосами нардепів. Для проведення розслідування Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої входять спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Згодом висновки і пропозиції ТСК розглядаються на засіданні парламенту. Рішення про звинувачення президента України ВР ухвалює за наявності підстав і не менше ніж 300 голосів.

Після цього справа перевіряє Конституційний Суд і передає парламенту висновок про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Далі рішення про відсторонення глави держави з поста в порядку імпічменту своїми голосами повинні підтримати мінімум 338 народних депутатів — три чверті від конституційного складу. У разі дострокового припинення повноважень президента виконання його обов'язків покладається на голову Верховної Ради.

Нагадаємо, глава РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Чергове засідання РНБО має відбутися увечері 19 лютого. Частину питань на ньому розглядатимуть в закритому режимі.