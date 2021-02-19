Неявная угроза. На заседании СНБО могут ввести санкции для Анатолия Шария и запретить партию

Предполагаемая повестка дня заседания СНБО по вопросам информационных угроз национальной безопасности Украины, заранее не озвучивается. Есть вероятность, что в числе прочего рассмотрят и "личное дело" Анатолия Шария и его партии. Фокус задумался, могут ли политблогеру выдвинуть новые обвинения.

В пятницу, 19 февраля, в помещении Офиса президента на улице Банковой, 11 в Киеве должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания. Часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме.

О цели заседания пресс-служба ОП пишет расплывчато, без какой-либо конкретики, но общий тон решительный и жесткий. Очевидно, что президент Зеленский не собирается останавливаться на санкциях против нардепа Козака и телеканалов 112 Украина, NewOne и ZIK и, вполне вероятно, следующей "целью" главы государства станет блогер и политик Анатолий Шарий.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в рамках, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро. Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и требуют сегодня системного противодействия", – сказано в тексте сообщения.

[ + – ] Заседание СНБО назначено на пятницу, 19 февраля

Возможно, что под "частью вопросов", которые рассмотрят в закрытом режиме, и будет вопрос о закрытии "Партии Шария" и прочих санкций против попавшего под подозрение в госизмене блогера и его окружения.

Виктор, Анатолий и Партия Шария

Первый звоночек уже прозвучал: несколькими днями ранее Служба безопасности Украины сообщила, что проводит следственные действия с жителем Днепра Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

"СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники спецслужбы проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", — сообщила пресс-служба ведомства.

Анатолий Шарий заявил, в свою очередь, что на его однофамильца и однопартийца оказывается давление, и что 16 февраля Виктор Шарий был якобы похищен сотрудниками СБУ.

[ + – ] Цитата из заявления Партии Шария Фото: sharij.com.ua

Задержание (или, по версии Партии Шария — похищение) Виктора Шария является "политически мотивированной инициативой Президента Украины, с целью расправы над неугодными его режиму людьми", сказано в заявлении партии от 16 февраля 2021 года.

[ + – ] Заявление Анатолия Шария - видео

Позже Виктор Шарий появился в телеэфире "Громадського", сделав заявление о том, что повторно хочет отозвать свою подпись под документами о регистрации партии. Анатолий Шарий утверждает, что это заявление его однофамилец сделал под принуждением: якобы Виктора уже "запугала СБУ один раз, вынудив подать иск на партию Шария. Потом он отозвал иск, а теперь его ПОХИТИЛИ, после того, как двое суток родные не знали — где он, его ПРИВЕЗЛИ В СТУДИЮ Громадського, где он, заикаясь, рассказал, что хочет подать иск ПОВТОРНО", — заявил Анатолий Шарий.

По словам политика, на Виктора Шария ранее уже оказывалось давление силами Нацкорпуса и СБУ — из-за чего он подавал иск к Партии Шария, но позже отозвал его.

[ + – ] Скриншот сообщения Анатолия Шария в Telegram

Связаны ли Анатолий Шарий и пленки Деркача

Кроме уже известного решения СНБО о вручении подозрений лидеру ППШ в государственной измене, на Банковой могут использовать против Шария совместное расследование партии "Демократическая сокира" и волонтеров InformNapalm. Согласно нему, блогер "сыграл важную роль" во вмешательстве украинских политиков в выборы в США.

Речь идет о так называемых "пленках Деркача". В Демсокире считают, что скандал с пленками не мог произойти без участия Шария, так как тот, как утверждают в политсиле, "убеждал украинцев и американцев в подлинности пленок и требовал немедленно открыть надуманные уголовные дела".

[ + – ] "Демсокира" презентует свое расследование - видео

Позже в Демсокире сообщили, что отправили результаты расследования в Министерство финансов США, Госдеп США, республиканцам, демократам, в американские СМИ и общественные организации, а также в посольство Испании.

[ + – ] "Своей цели мы достигнем", - пообещали в Демсокире, имея в виду наказание для тех, кто вмешивался в выборы

Напомним, 20 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач заявил, что передал в Офис генпрокурора аудиоматериалы, которые, по его словам, доказывают "факты международной коррупции" и госизмену экс-президента Петра Порошенко в разговорах с бывшим вице-президентом, нінешним президентом США Джо Байденом.

[ + – ] репортаж ТСН о пленках Деркача - видео

В августе того же года в разведсообществе США Деркача окрестили "пророссийским депутатом", заявив, что тот пытается дискредитировать Байдена, который будет баллотироваться в президенты США.

В штабе Байдена "пленки Деркача", где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

Президент Зеленский отреагировал на эти заявления, заверив американцев, что предотвращение втягиванию Украины во внутреннюю политику США – это вопрос национальной безопасности Украины. Тогда глава государства заявил, что гражданам Украины следует "воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США".

[ + – ] Владимир Зеленский - о своей позиции по поводу вероятного вмешательства в выборы в США - скриншот

Теперь же, почти через год после скандала, историю вытащили на белый свет и вполне могут использовать против Шария как дополнительный камень в огород политика.

Момент довольно важный, поскольку если блогера официально обвинят во вмешательстве в американские выборы, это может послужить основанием для закрытия его канала в Youtube. А это ударит по Шарию больнее, чем обвинения в госизмене.

На сегодняшний день, согласно статистике, у популярного видеоблогера 2 миллиона 420 тысяч подписчиков, его ролики посмотрели более 3,5 миллиардов раз, возможный доход от монетизации – 1.2 млн – 1.5 млн долларов США.

[ + – ] Статистика канала Анатолия Шария согласно сервису whatstat

В случае закрытия, помимо ощутимой материальной бреши, блогер потеряет и свою многочисленную аудиторию зрителей, соответственно, будет мало интересен как "рупор" для влиятельных политических игроков.