СБУ объявила о подозрении Шарию в госизмене (фото, видео)

В СБУ считают, что Шарий с 2012 года через соцсети, СМИ и российские телеканалы якобы способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ на их официальном сайте.

"По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", — рассказывает пресс-служба СБУ.

По версии представителей ведомства, с 2012 года через соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы Шарий якобы "способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний".

"В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", — отметили в СБУ.

В ведомстве утверждают, что для этого Шарий использовал российские СМИ, в том числе — телеканалы "Россия 24", "Россия 1", телеканал Минобороны РФ "Звезда" и другие.

[ + – ] СБУ подозревает Шария в "госизмене" Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] СБУ подозревает Шария в "госизмене" Фото: пресс-служба СБУ

Также, по словам представителей СБУ, им неоднократно поступали заявления от граждан и организаций из-за "возможной антиукраинской деятельности блогера".

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Сам Шарий уже отреагировал заявление СБУ, отметив, что ведомство опубликовало о нем "пропагандистский ролик".

"Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика", — написал Шарий.

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Отметим, Анатолий Шарий выехал из Украины в 2012 году и скрывался от правоохранительных органов Украины в разных странах Евросоюза. В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС. В мае 2014 года Шарий получил статус политбеженца в Литве.

В 2019 году "Партия Шария" участвовала в выборах в Верховную Раду, однако не преодолела 5%-й проходной барьер. За партию проголосовали 2,23% избирателей.

В апреле 2020 года с сайта МВД пропала розыскная карточка блогера Анатолия Шария.

В январе 2021 года нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что блогера Анатолия Шария будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины.