СБУ оголосила про підозру Шарію в державній зраді (фото, відео)

В СБУ вважають, що Шарій з 2012 року через соцмережі, ЗМІ та російські телеканали нібито сприяв РФ у проведенні пропагандистських кампаній.

Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками". Про це повідомили в прес-службі СБУ на їхньому офіційному сайті.

"На думку слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", — розповідає прес-служба СБУ.

За версією представників відомства, з 2012 року через соцмережі, онлайн-ЗМІ і російські телеканали Шарій нібито "сприяв РФ у проведенні пропагандистських кампаній".

"Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно і цілеспрямовано поширював маніпулятивну, спотворену інформацію про урядові ініціативи і події на Сході країни. Метою було — загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів", — зазначили в СБУ.

У відомстві стверджують, що для цього Шарій використовував російські ЗМІ, у тому числі — телеканали "Росія 24", "Росія 1", телеканал Міноборони РФ "Зірка" та інші.

[ + – ] СБУ підозрює Шарія в "державній зраді" Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] СБУ підозрює Шарія в "державній зраді" Фото: пресс-служба СБУ

Також, за словами представників СБУ, їм неодноразово надходили заяви від громадян і організацій через "можливу антиукраїнську діяльність блогера".

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Сам Шарій уже відреагував на заяву СБУ, зазначивши, що відомство опублікувало про нього "пропагандистський ролик".

"Тепер мені не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на мене — чиста політика", — написав Шарій.

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Зазначимо, що Анатолій Шарій виїхав з України у 2012 році і переховувався від правоохоронних органів України в різних країнах Євросоюзу. У липні 2013 року Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям у рамках Женевської конвенції 1951 року, і Директиви ЄС. У травні 2014 року Шарій отримав статус політбіженця в Литві.

У 2019 "Партія Шарія" брала участь у виборах до Верховної Ради, проте не подолала 5%-й прохідний бар'єр. За партію проголосували 2,23% виборців.

У квітні 2020 року із сайту МВС зникла розшукова картка блогера Анатолія Шарія.

У січні 2021 року нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що блогера Анатолія Шарія судитимуть за посягання на територіальну цілісність України.