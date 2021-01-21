Шария будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины, – Гончаренко

Работники СБУ вручили активисту Шария повестку.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что блогера Анатолия Шария будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"По моему заявлению в ноябре представители СБУ открыли уголовное производство против блогера Анатолия Шария. Тогда он опубликовал видео на YouTube с изображением, где карта страны была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей", — сказал депутат.

По словам Гончаренко, работники СБУ вручили активисту Шария повестку.

"По заявлению нардепа Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко СБУ начала расследование моего покушения на территориальную целостность Украины путем размещения на ютуб картинки. Воспринятая как анекдот, эта история расследуется СБУ, маски-шоу врываются в квартиры, происходят оперативные мероприятия", — написал Шарий, добавив, что в дом его активиста вломились три сотрудника СБУ в балаклавах.

Анатолий Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса). Якобы он обстрелял свой автомобиль, инсценировав покушение. Розыском должно было заниматься Соломенское управление полиции Киева.

Позже блогеру были предъявлены обвинения по статье о хулиганстве (ему инкриминировали стрельбу из травматического пистолета в киевском McDonalds, но в феврале 2012 года дело было остановлено в связи с объявлением его в розыск. Шарий покинул страну в 2013 году и скрывался в Нидерландах и Литве.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС.

Кроме того, с 27 февраля 2014 года Интерпол прекратил международный розыск обвиняемого. В мае 2014 года Шарий поучил статус политбеженца в Литве.

В 2019 году партия Шария участвовала в выборах в Верховную Раду, однако не преодолела 5%-й проходной барьер. За партию проголосовали 2,23% избирателей, она вошла в десятку самых популярных.

В апреле 2020 года с сайта МВД пропала розыскная карточка блогера Анатолия Шария.