Шарія судитимуть за посягання на територіальну цілісність України, — Гончаренко

Працівники СБУ вручили активісту Шарія повістку.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що блогера Анатолія Шарія судитимуть за посягання на територіальну цілісність України. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"За моєю заявою в листопаді представники СБУ відкрили кримінальне провадження проти блогера Анатолія Шарія. Тоді він опублікував відео на YouTube із зображенням, де карта країни була без Криму і частини Луганської та Донецької областей", — сказав депутат.

За словами Гончаренка, працівники СБУ вручили активісту Шарія повістку.

"За заявою нардепа "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка СБУ почала розслідування мого замаху на територіальну цілісність України шляхом розміщення на ютуб картинки. Історія, яку сприйняли за анекдот, розслідується СБУ, маски-шоу вриваються до квартир, відбуваються оперативні заходи", — написав Шарій, додавши, що в будинок його активіста вломилися три співробітника СБУ в балаклавах.

Анатолій Шарій був оголошений в розшук у лютому 2012 року за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про злочин (ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу). Нібито він обстріляв свій автомобіль, інсценувавши замах. Розшуком повинно було займатися Солом'янське управління поліції Києва.

Пізніше блогеру пред'явили звинувачення за статтею про хуліганство (йому інкримінували стрілянину з травматичного пістолета в київському McDonalds, але в лютому 2012 року справа була зупинена у зв'язку з оголошенням його в розшук. Шарій покинув країну в 2013 році і переховувався в Нідерландах та Литві.

У липні 2013 року Міністерство безпеки та юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям у рамках Женевської конвенції 1951 року, та Директиви ЄС.

Крім того, з 27 лютого 2014 року Інтерпол припинив міжнародний розшук обвинуваченого. У травні 2014 року Шарій отримав статус політбіженця в Литві.

У 2019 партія Шарія брала участь у виборах до Верховної Ради, проте не подолала 5%-й прохідний бар'єр. За партію проголосували 2,23% виборців, вона увійшла в десятку найпопулярніших.

У квітні 2020 року з сайту МВС зникла розшукова картка блогера Анатолія Шарія.