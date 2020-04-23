МВД сняло с розыска блогера Шария

Анатолий Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении

С сайта МВД пропала розыскная карточка блогера Анатолия Шария. Первым об этом сообщило НВ.

По данным OpenDataUA, Шария убрали из списка лиц, скрывающихся от органов власти, 13 апреля 2020 года.

Анатолий Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса). Якобы он обстрелял свой автомобиль, инсценировав покушение. Розыском должно было заниматься Соломенское управление полиции Киева.

Позже блогеру были предъявлены обвинения по статье о хулиганстве (ему инкриминировали стрельбу из травматического пистолета в киевском McDonalds, но в феврале 2012 года дело было остановлено в связи с объявлением его в розыск. Шарий покинул страну в 2013 году и скрывался в Нидерландах и Литве.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС.

Кроме того, с 27 февраля 2014 года Интерпол прекратил международный розыск обвиняемого. В мае 2014 года Шарий поучил статус политбеженца в Литве.

В 2019 году партия Шария участвовала в выборах в Верховную Раду, однако не преодолела 5%-й проходной барьер. За партию проголосовали 2,23% избирателей, она вошла в десятку самых популярных.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария, а также отказался инициировать его экстрадицию.