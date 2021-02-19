Неявна загроза. На засіданні РНБО можуть ввести санкції проти Анатолія Шарія та заборонити партію

Передбачуваний порядок денний засідання РНБО з питань інформаційних загроз національній безпеці України, заздалегідь не озвучується. Є ймовірність, що серед іншого розглянуть й "особисту справу" Анатолія Шарія та його партії. Фокус задумався, чи можуть політблогеру висунути нові звинувачення.

У пʼятницю, 19 лютого, у приміщенні Офісу президента на вулиці Банковій, 11 в Києві має відбутися засідання Ради національної безпеки та оборони України. Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данилову почати підготовку засідання. Частина питань на ньому буде розглянута в закритому режимі.

Про мету засідання прес-служба ОП пише розпливчасто, без будь-якої конкретики, але загальний тон рішучий і жорсткий. Очевидно, що президент Зеленський не збирається зупинятися на санкції проти нардепа Козака та телеканалів 112 Україна, NewOne і ZIK і, цілком ймовірно, наступного "метою" глави держави стане блогер і політик Анатолій Шарій.

"Загрози національній безпеці держави, які повинні бути усунені, вимагають обовʼязкових жорстких рішень у рамках, визначених Конституцією України та чинним законодавством. Суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики і вміє реагувати на них професійно та швидко. Очевидно також, що, на жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін уповільненої дії, які й вимагають сьогодні системної протидії", — сказано в тексті повідомлення.

[ + – ] Засідання РНБО призначене на п'ятницю, 19 лютого

Можливо, що під "частиною питань", які розглянуть в закритому режимі, буде й питання про закриття "Партії Шарія" та інших санкцій проти блогера, який потрапив під підозру в зраді, та його оточення.

Віктор, Анатолій та Партія Шарія

Перший дзвіночок вже пролунав: кількома днями раніше Служба безпеки України повідомила, що проводить слідчі дії з жителем Дніпра Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".

"СБУ проводить слідчі дії з Віктором Шарієм, але про затримання не йдеться. Зараз співробітники спецслужби перевіряють його причетність до протиправної діяльності Анатолія Шарія", — повідомила прес-служба відомства.

Анатолій Шарій заявив, зі свого боку, що на його тезку й однопартійця чинять тиск, і що 16 лютого Віктор Шарій був нібито викрадений співробітниками СБУ.

[ + – ] Цитата із заяви Партії Шарія Фото: sharij.com.ua

Затримання (або, за версією Партії Шарія — викрадення) Віктора Шарія є "політично мотивованою ініціативою Президента України, з метою розправи над неугодними його режиму людьми", сказано в заяві партії від 16 лютого 2021 року.

[ + – ] Заява Анатолія Шарія — відео

Пізніше Віктор Шарій зʼявився в телеефірі "Громадського", зробивши заяву про те, що повторно хоче відкликати свій підпис під документами про реєстрацію партії. Анатолій Шарій стверджує, що цю заяву його тезка зробив під примусом: нібито Віктора вже "залякала СБУ один раз, змусивши подати позов на партію Шарія. Потім він відкликав позов, а тепер його ВИКРАЛИ, після того, як дві доби рідні не знали — де він, його ПРИВЕЗЛИ В СТУДІЮ Громадського, де він, заїкаючись, розповів, що хоче подати позов ВДРУГЕ", — заявив Анатолій Шарій.

За словами політика, на Віктора Шарія раніше вже чинився тиск силами Нацкорпусу та СБУ — через що він подавав позов до Партії Шарія, але пізніше відкликав його.

[ + – ] Скріншот повідомлення Анатолія Шарія в Telegram

Чи повʼязані Анатолій Шарій та плівки Деркача

Крім уже відомого рішення РНБО про вручення підозр лідеру ППШ у державній зраді, на Банковій можуть використовувати проти Шарія спільне розслідування партії "Демократична сокира" і волонтерів InformNapalm. Згідно з ним, блогер "зіграв важливу роль" у втручанні українських політиків у вибори в США.

Йдеться про так звані "плівки Деркача". У Демсокирі вважають, що скандал із плівками не міг відбутися без участі Шарія, оскільки той, як стверджують у політсилі, "переконував українців та американців в автентичності плівок і вимагав негайно відкрити надумані кримінальні справи".

[ + – ] "Демсокіра" презентує своє розслідування — відео

Пізніше в Демсокирі повідомили, що надіслали результати розслідування до Міністерства фінансів США, Держдепу США, республіканцям, демократам, в американські ЗМІ та громадські організації, а також у посольство Іспанії.

[ + – ] "Своєї мети ми досягнемо", — пообіцяли в Демсокирі, маючи на увазі покарання для тих, хто втручався у вибори

Нагадаємо, 20 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач заявив, що передав до Офісу генпрокурора аудіоматеріали, які, за його словами, доводять "факти міжнародної корупції" та держзраду екс-президента Петра Порошенка в розмовах із колишнім віце-президентом, нінешнім президентом США Джо Байденом.

[ + – ] Репортаж ТСН про плівки Деркача — відео

У серпні того ж року в національній розвідці США Деркача охрестили "проросійським депутатом", заявивши, що той намагається дискредитувати Байдена, який буде балотуватися в президенти США.

У штабі Байдена "плівки Деркача", де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

Президент Зеленський відреагував на ці заяви, запевнивши американців, що запобігання втягування України у внутрішню політику США — це питання національної безпеки України. Тоді глава держави заявив, що громадянам України слід "утримуватися від будь-якої діяльності, повʼязаної з президентськими виборами в США".

[ + – ] Володимир Зеленський — про свою позицію з приводу ймовірного втручання у вибори в США — скріншот

Тепер же, майже через рік після скандалу, історію витягли на білий світ і цілком можуть використовувати проти Шарія як додатковий камінь у город політика.

Момент досить важливий, оскільки якщо блогера офіційно звинуватять у втручанні в американські вибори, це може послужити підставою для закриття його каналу в Youtube. А це вдарить по Шарію більш болісно, ніж звинувачення в державній зраді.

На сьогоднішній день, згідно зі статистикою, у популярного відеоблогера 2 мільйона 420 тисяч підписників, його ролики подивилися більше 3,5 мільярдів разів, можливий дохід від монетизації — 1.2 млн — 1.5 млн доларів США.

[ + – ] Статистика каналу Анатолія Шарія згідно із сервісом whatstat

У разі закриття, крім відчутного матеріального пролому, блогер втратить і свою численну аудиторію глядачів, відповідно, буде мало цікавий як "рупор" для впливових політичних гравців.