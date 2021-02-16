"Почему вы преследуете Анатолия Шария?" Все, что нужно знать о подозрении блогера в госизмене

Украинские спецслужбы обвинили блогера Шария в госизмене, утверждая, что он с 2012 года поддерживал пропаганду РФ. Фокус вспомнил, как менялось отношение Анатолия Шария к Зеленскому, а также попробовал разобраться, почему это произошло и какие перспективы у этой истории.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По версии представителей ведомства, с 2012 года через соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы Шарий якобы "способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний".

"В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", — заявляют в СБУ.

Также ведомство подготовило видеоролик с нарезкой различных высказываний из блога и с эфиров различных телеканалов с участием Анатолия Шария.

[ + – ] Наиболее спорные высказывания Анатолия Шария в ролике СБУ

Шарий: критика Порошенко и поддержка Зеленского

Анатолий Шарий, уехавший из страны еще в 2012 году, с 2014-го начал вести видеоблог на YouTube, комментируя различные политические и общественно значимые события, происходящие в Украине. В течение длительного времени блогер активно критиковал пятого президента Украины Петра Порошенко. На его сайте даже есть статья, которая называется "Порошенко vs Шарий. Падение Порошенко: Как Шарий "уничтожил" рейтинг бывшего президента".

Высказывания блогера в адрес Порошенко там называют "конструктивной критикой". Во время предвыборной кампании в 2019 году Шарий объявил флешмоб, предложив желающим во время публичных выступлений задавать вопрос "Почему вы преследуете Анатолия Шария?".

[ + – ] Видео Анатолия Шария

Шарий считает, что именно его критика в адрес Порошенко "серьезно подорвала его рейтинг", из-за чего тот и проиграл президентские выборы 2019 года.

А с начала 2019 года Шарий начал комплиментарно высказываться в адрес будущего президента Владимира Зеленского.

"Слишком прокремлевский Зеленский? Бред собачий! Я очень верю в то, что эта команда сможет сделать много. Обязательно начнут вытягивать мои видео, где я критиковал Зеленского. Я не собираюсь их скрывать. Я критиковал и буду критиковать Зеленского. Это нормально. Не нормально — это когда за критику власти ты становишься "прокремлевским", — говорил, например, Шарий в видео, опубликованном 2 апреля 2019 года.

Там же он сообщал, что будет делать "все возможное, чтобы помочь ему стать президентом".

[ + – ] Анатолий Шарий - видео

[ + – ] Анатолий Шарий - видео

В феврале 2020 года, когда проходила печально известная "эвакуация украинцев из Уханя", одну из девушек, Анастасию Зинченко, не смогли вывезти из Китая из-за того, что та не хотела расставаться с любимой собачкой. Одним из первым об этом сообщил Анатолий Шарий, а спустя несколько часов украинке позвонил лично Зеленский, чтобы поддержать ее и подбодрить. Узнав об этом Шарий высказал уважение президенту за добрый поступок и за то, что не стал на этой теме "пиариться".

[ + – ] Анатолий Шарий - видео

Отношение Шария к Зеленскому: от любви к ненависти

Впрочем, летом 2020 года риторика Шария по отношению к Зеленскому начала резко меняться. Он даже записал видеоблог, в котором рассказал, что Офис президента якобы решил "заказать его убийство".

Шарий тогда продемонстрировал исписанную от руки бумагу, которая якобы была написана в полицию Каталонии неким Александром Золотухиным, признавшимся, что он будто бы получил заказ на "политическое убийство Шария". По словам блогера, к этому "заказу" был причастен замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Итак, помощник заместителя главы администрации президента Украины обсуждает с двумя людьми, находящимися в розыске, проведение спецоперации относительно Анатолия Шария. Помимо этих разговоров, велись разговоры о физическом устранении Анатолия Шария. И, без сомнения, эти разговоры у меня", — рассказывал тогда Шарий.

[ + – ] Анатолий Шарий - видео

После этой истории Шарий начал активно критиковать Владимира Зеленского и представителей его команды. Так, в своем блоге и на эфирах различных телеканалов Шарий неоднократно произносил фразы в духе "Зеленский плохо кончит", "Зеленский не очень умный — ему окружение шепчет, а он делает" и т.д.

Блогер, среди прочего, критиковал кадровую политику президента, проблемы с коммунальными тарифами, не всегда удачную международную политику, сближение с праворадикальными организациями, его решение ввести санкции против телеканалов, и многое другое.

[ + – ] Анатолий Шарий - видео

[ + – ] Анатолий Шарий - видео

А в январе 2021 года нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что блогера Анатолия Шария будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины.

Как отреагировали в соцсетях на подозрение Шарию в госизмене

Пользователи соцсетей по-разному реагировали на новость о том, что СБУ объявила о подозрении Анатолию Шарию.

Так, украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов подчеркнул, что "хорошо, что СБУ наконец-то официально установила, что Шарий — враг Украины".

[ + – ] Сенцов о ситуации с Шарием - скриншот

Главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал, что "следующим шагом необходимо запретить "Партию Шария" и обратиться в YouTube с просьбой закрыть его канал".

[ + – ] Бутусов о ситуации с Шарием

Политический обозреватель Сергей Савинцев тоже порадовался объявлению подозрения Шарию.

"Это вряд изменит что-то в головах его безмозглых подписчиков, но точно изменит судьбу самого Толи. Ведь после объявления подозрения можно объявлять Толю в международный розыск, и тогда его жизнь в испанской вилле уже не будет такой простой и веселой", — написал Савинцев.

[ + – ] Савинцев о ситуации с Шарием

Общественный активист Анатолий Велимовский предположил, что "подозрение Шарию" — это продолжение подготовки к досрочным парламентским выборам, которые могут пройти уже летом. Глава общественной организации "Центр "Ейдос"" Виктор Таран в комментариях к этой публикации отметил, что досрочные парламентские выборы могут состояться уже осенью.

[ + – ] Велимовский о ситуации с Шарием

Активист Геннадий Друзенко опубликовал большой пост, в котором тоже высказал предположение о том, что Зеленский "начал зачищать пророссийское электоральное поле".

"Возникает естественный вопрос: это продуманная стратегия укрепления украинской государственности или мимовольная рефлексия на катастрофическое падение личных и партийных рейтингов? Если первое, то ждем завершения дел Майдана, 7-ю годовщину которого мы будем вспоминать на днях", — написал Друзенко.

Также он отметил, что он ждет завершения расследований и приговоров виновным в Иловайской трагедии, сдаче Донецкого аэропорта, Дебальцевском котле, схемах в "Укроборонпроме" и других резонансных историях. Кроме того Друзенко ждет расследования о том, как Виктор Медведчук стал одним из самых больших бизнесменов в Украине, доказательств в суде связей Тараса Козака с "пророссийскими террористами" и т.д.

"Пока мы видим только политическую логику Президента, который играя на действительно важных вопросах безопасности, хочет вернуться в большую политическую игру. У Вас еще есть время стать настоящим президентом этой страны. Но для этого нужно не говорить, а делать. Выйти из комфортного онлайна в грязную, малокомфортную и несовершенную жизнь", — написал Друзенко.

[ + – ] Друзенко о ситуации с Шарием [ + – ] Друзенко о ситуации с Шарием

Аналитик общественного движения ЧЕСНО Игорь Фещенко отметил, что "рано радоваться" в ситуации с Шарием, подчеркнув, что это всего лишь "подозрение", а судебного решения пока нет.

[ + – ] Фещенко о ситуации с Шарием

Ведущий "24 канала" Алексей Печий написал, что "ему нравится начало", однако необходимо искать в деятельности Шария антиамериканские нарративы, поскольку он больше верит в Минюст США, чем в СБУ.

[ + – ] Печий о ситуации с Шарием

А журналист и основатель ресурса site.ua Роман Шрайк напомнил, что в мае 2020 года на большую пресс-конференцию Владимира Зеленского аккредитовали, в том числе, и журналистов от Анатолия Шария.

"Президент сильно изменился. Президент США, естественно", — написал Шрайк.

[ + – ] Шрайк о ситуации с Шарием

Экс-нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подчеркнул, что, по версии СБУ, Шарий якобы занимался "подрывной деятельностью против Украины" с 2012 года, хотя в 2019 году блогер поддерживал Зеленского.

"Получается, президент Зеленский пользовался поддержкой "государственного предателя"? В этом деле для власти главное не выйти на самих себя", — написал Мосийчук.

[ + – ] Мосийчук о ситуации с Шарием

Павел Розенко, бывший министр социальной политики Украины (с декабря 2014 года по апрель 2016 года) также отметил, что Шарий в 2018-2019 годах агитировал за Зеленского и "Слуг народа" и подчеркнул, что "в процессе следствия главное — не выйти на самих себя".

[ + – ] Розенко о ситуации с Шарием

Специалист по кризисным и политическим коммуникациям Дмитрий Раимов отметил, что публично СБУ не сообщила о том, какое основание для обвинения Шария, предположив, что сделано это было "за слова и высказывания".

"Знаете, к политику/блогеру/журналисту можно относиться как вам нравится. Но за слова лепить госизмену – перебор. Прийти могут за любым критиком власти. Он одиозный – да. Скандальный – да. Вопросов дофига. Но разоблачает власть. А партия его вошла в органы власти. Стала оппозицией. Нравится или нет. Это уже второй случай атаки на оппозицию", — написал Раимов.

Он также поделился мнением, что Зеленский якобы "зачищает все, что может помешать взойти на второй срок".

[ + – ] Раимов о ситуации с Шарием [ + – ] Раимов о ситуации с Шарием

Журналист "Вестей" Александр Зубченко отметил, что Порошенко, несмотря на то, что Шарий ежедневно критиковал его в своих видео и телеэфирах, "терпел это все".

[ + – ] Зубченко о ситуации с Шарием

Политтехнолог Владимир Петров, якобы работающий на Офис президента, опубликовал видео, имитируя лопающийся шарик, ставший символом "Партии Шария".

[ + – ] Владимир Петров дразнит Шария "лопнувшим шариком"

Сам Анатолий Шарий сперва весьма лаконично отреагировал на новость о том, что СБУ объявила ему о подозрении в госизмене, отметив, что "теперь ему не придется лишний раз доказывать в Евросоюзе, что дела на него — чистая политика".

[ + – ] Реакция Анатолия Шария на предъявление подозрения от СБУ

Однако позже он раскритиковал журналистку издания "Страна" Олесю Медведеву, которая лайкнула пост Петрова (с имитацией лопающегося шарика), заявив, что та якобы работает на заместителя главы ОП Андрея Смирнова.

Позже она написала в Telegram о том, что у СБУ "по Шарию", как и в истории с Тарасом Козаком и блокировкой телеканалов, якобы "нет аргументаций и доказательств".

[ + – ] Леся из "Страны" о ситуации с Шарием

А бывший нардеп от БПП Сергей Лещенко написал, что, по его информации, Генпрокуратура якобы готовит документы на экстрадицию Шария из Испании и объявление его в розыск через Интерпол.

[ + – ] Пост Сергея Лещенко о Шарие

Сам президент Зеленский, по словам Шария, заблокировал его в Facebook.

[ + – ] Зеленский забанил Шария в Facebook

СБУ задержала Шария. Но не того

16 февраля Анатолий Шарий на своей странице в Facebook сообщил о том, что представители СБУ и МВД задержали в Днепре Виктора Шария. Блогер поделился и видео задержания мужчины.

По словам Анатолия Шария, на его однофамильца якобы давили представители Нацкорпуса и вынудили его в октябре 2020 года обратиться в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с просьбой запретить в Украине "Партию Шария".

Однако, по словам Анатолия Шария, позже Виктор Шарий решил отозвать иск, из-за чего его якобы и задержали.

"Виктор иск отозвал, рассказал, как и кто ему угрожал. И вот сегодня Виктора выманили на улицу сотрудники МВД, а сотрудники СБУ затолкали его в авто и увезли в неизвестном направлении", — рассказал Анатолий Шарий.

[ + – ] СБУ задержала Виктора Шария

Кто такой Анатолий Шарий?

Журналист Анатолий Шарий, на тот момент известный своими публикациями об организованной преступности в Украине, выехал из страны в 2012 году.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС. В мае 2014 года Шарий получил статус политбеженца в Литве.

В 2019 году "Партия Шария" участвовала в выборах в Верховную Раду, однако не преодолела 5%-й проходной барьер. За партию проголосовали 2,23% избирателей.

В апреле 2020 года с сайта МВД пропала розыскная карточка блогера Анатолия Шария.

На текущий момент Шарий вместе с супругой Ольгой Бондаренко проживает на территории Испании.