Госизмена Шария: блогер обвинил Лесю из "Страны" в работе на Офис президента, та отреагировала

Шарий обвинил журналистку в работе на Офис президента после того, как ведущая лайкнула пост политтехнолога Владимира Петрова, в котором лопается шарик.

Обвиненный в гоизмене Анатолий Шарий заявил, что журналистка из "Страны" Олеся Медведева якобы работет на заместителя главы ОП Андрея Смирнова. Об этом Шарий написал в своем телеграм-канале.

"Олесе Медведевой, диктору издания Страна, напрямую связанного с Андреем Смирновым, замом главы Офиса Президента, понравился статус работающего на Офис Президента Владимира Петрова (у него работает Иванов, экс-прокурор, работающий на Офис Президента) о том, что "Шария посадят на 15 лет". Очередное пробитие дна засчитано, Страна", — пишет блогер.

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Ранее он публиковал скриншот публикации Владимира Петрова с лопающим шариком. Запись лайкнула Олеся Медведева, из-за чего блогер ее обвиняет в якобы работе на Офис президента Украины.

На обвинения в свой адрес Леся Медведева заявила, что у Шария нет никаких аргументов и доказательств.

"Видео с балалайками от СБУ — из той же серии, что и "секретные материалы СБУ по Козаку". Никаких аргументаций и доказательств. Ситуация имеет все признаки политического преследования. А тем временем разжигатель Дроздов и откровенный мародёр Порошенко потирают руки. Убийца Стерненко на свободе. Карась кошмарит телеканалы", — таким образом отреагировала журналистка.

Видео, о котором пишет Олеся, обвиненный в госизмене Шарий записал после подозрении СБУ.

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До этого мы писали о госизмене Шария: скандальному блогеру выдвинула подозрение Служба безопасности Украины.