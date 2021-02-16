Держзрада Шарія: блогер звинуватив Лесю з "Країни" в роботі на Офіс президента, та відреагувала

Шарій звинуватив журналістку в роботі на Офіс президента після того, як ведуча лайкнула пост політтехнолога Володимира Петрова, у якому лопається червона кулька.

Блогер Анатолій Шарій звинуватив журналістку з "Країни" Олесю Медведєву в роботі на заступника голови ОП Андрія Смирнова. Про це Шарій написав у своєму телеграм-каналі.

"Олесі Медведєвій, дикторові видання Країна, безпосередньо пов'язаного з Андрієм Смирновим, заступником голови Офісу Президента, сподобався статус працівника Офісу Президента Володимира Петрова (у нього працює Іванов, екс-прокурор, який працює на Офіс Президента) про те, що "Шарія посадять на 15 років". Чергове пробиття дна зараховано, Країно", — пише блогер.

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Раніше він публікував скріншот публікації Володимира Петрова з лопати кульки. Запис лайкнула Олеся Медведєва, через що блогер її звинувачує в начебто роботі на Офіс президента України.

На звинувачення у свою адресу Леся Медведєва заявила, що в Шарія немає ніяких аргументів і доказів.

"Відео з балалайками від СБУ — з тієї ж серії, що і "секретні матеріали СБУ по Козаку". Ніяких аргументацій і доказів. Ситуація має всі ознаки політичного переслідування. А тим часом розпалювач Дроздов і відвертий мародер Порошенко потирають руки. Вбивця Стерненко на свободі. Карась кошмарить телеканали", — так відреагувала журналістка.

Відео, про яке пише Олеся, записав Анатолій Шарій після повідомлення про підозру СБУ.

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Нагадаємо: СБУ оголосила про підозру Шарію в державній зраді.