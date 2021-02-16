"Чому ви переслідуєте Анатолія Шарія?" Все, що потрібно знати про підозру блогера у державній зраді

Українські спецслужби звинуватили блогера Шарія в державній зраді, стверджуючи, що він з 2012 року підтримував пропаганду РФ. Фокус згадав, як змінювалося ставлення Анатолія Шарія до Зеленського, а також спробував розібратися, чому це сталося і які перспективи у цієї історії.

16 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію відразу за двома статтями Кримінального кодексу: "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За версією представників відомства, з 2012 року через соцмережі, онлайн-ЗМІ та російські телеканали Шарій нібито "сприяв РФ у проведенні пропагандистських кампаній".

"Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно і цілеспрямовано поширював маніпулятивну, спотворену інформацію про урядові ініціативи та події на Сході країни. Метою були загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів", — заявляють в СБУ.

Також відомство підготувало відеоролик з нарізкою різних висловлювань з блогу та з ефірів різних телеканалів за участю Анатолія Шарія.

[ + – ] Найбільш спірні висловлювання Анатолія Шарія в ролику СБУ

Шарій: критика Порошенко і підтримка Зеленського

Анатолій Шарій, який виїхав з країни ще у 2012 році, з 2014-го почав вести відеоблог на YouTube, коментуючи різні політичні та суспільно значущі події, що відбуваються в Україні. Протягом тривалого часу блогер активно критикував пʼятого президента України Петра Порошенка. На його сайті навіть є стаття, яка називається "Порошенко vs Шарій. Падіння Порошенко: Як Шарій "знищив" рейтинг колишнього президента".

Висловлювання блогера на адресу Порошенка там називають "конструктивною критикою". Під час передвиборчої кампанії у 2019 році Шарій оголосив флешмоб, запропонувавши охочим під час публічних виступів задавати питання "Чому ви переслідуєте Анатолія Шарія?".

[ + – ] Відео Анатолія Шарія

Шарій вважає, що саме його критика на адресу Порошенка "серйозно підірвала його рейтинг", через що той і програв президентські вибори 2019 року.

А з початку 2019 року Шарій почав компліментарно висловлюватися на адресу майбутнього президента Володимира Зеленського.

"Занадто прокремлівський Зеленський? Дурня собача! Я дуже вірю в те, що ця команда зможе зробити багато. Обовʼязково почнуть витягати мої відео, де я критикував Зеленського. Я не збираюся їх приховувати. Я критикував і критикуватиму Зеленського. Це нормально. Не нормально — це коли за критику влади ти стаєш "прокремлівським", — говорив, наприклад, Шарій у відео, яке опубліковане 2 квітня 2019 року.

Там він повідомляв, що робитиме "все можливе, щоб допомогти йому стати президентом".

[ + – ] Анатолій Шарій — відео

[ + – ] Анатолій Шарій — відео

У лютому 2020 року, коли проходила сумнозвісна "евакуація українців з Уханю", одну з дівчат, Анастасію Зінченко, не змогли вивезти з Китаю через те, що та не хотіла розлучатися з улюбленою собачкою. Одним з першим про це повідомив Анатолій Шарій, а через кілька годин українці подзвонив особисто Зеленський, щоб підтримати її та підбадьорити. Дізнавшись про це, Шарій висловив повагу президенту за добрий вчинок і за те, що той не став на цій темі "піаритися".

[ + – ] Анатолій Шарій — відео

Ставлення Шарія до Зеленського: від любові до ненависті

Утім, влітку 2020 року риторика Шарія стосовно Зеленського почала різко змінюватися. Він навіть записав відеоблог, у якому розповів, що Офіс президента нібито вирішив "замовити його вбивство".

Шарій тоді продемонстрував списаний від руки папірець, який нібито був написаний в поліцію Каталонії якимсь Олександром Золотухіним, який визнав, що він нібито отримав замовлення на "політичне вбивство Шарія". За словами блогера, до цього "замовлення" був причетний заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Отже, помічник заступника голови адміністрації президента України обговорює з двома людьми, що знаходяться в розшуку, проведення спецоперації щодо Анатолія Шарія. Крім цих розмов, велися розмови про фізичне усунення Анатолія Шарія. І, без сумніву, ці розмови у мене", — розповідав тоді Шарій.

[ + – ] Анатолій Шарій — відео

Після цієї історії Шарій почав активно критикувати Володимира Зеленського та представників його команди. Так, у своєму блозі і на ефірах різних телеканалів Шарій неодноразово виголошував фрази по типу "Зеленський погано скінчить", "Зеленський не дуже розумний — йому оточення шепоче, а він робить" і т.д.

Блогер, зокрема, критикував кадрову політику президента, проблеми з комунальними тарифами, не завжди вдалу міжнародну політику, зближення з праворадикальними організаціями, його рішення ввести санкції проти телеканалів та багато іншого.

[ + – ] Анатолій Шарій — відео

[ + – ] Анатолій Шарій — відео

А в січні 2021 року нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що блогера Анатолія Шарія судитимуть за посягання на територіальну цілісність України.

Як відреагували у соцмережах на підозру Шарію у державній зраді

Користувачі соцмереж по-різному реагували на новину про те, що СБУ оголосила про підозру Анатолію Шарію.

Так, український режисер і колишній політвʼязень Олег Сенцов підкреслив, що "добре, що СБУ нарешті офіційно встановила, що Шарій — ворог України".

[ + – ] Сенцов про ситуацію з Шарієм — скріншот

Головред видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов написав, що "наступним кроком необхідно заборонити" Партію Шарія "і звернутися в YouTube з проханням закрити його канал".

[ + – ] Бутусов про ситуацію з Шарієм

Політичний оглядач Сергій Савинцев теж порадів оголошенню підозри Шарію.

"Це навряд змінить щось у головах його безмозких підписників, але точно змінить долю самого Толі. Адже після оголошення підозри можна оголошувати Толю в міжнародний розшук, і тоді його життя в іспанській віллі вже не буде таким простим і веселим", — написав Савинцев.

[ + – ] Савинцев про ситуацію з Шарієм

Громадський активіст Анатолій Велімовський припустив, що "підозра Шарію" — це продовження підготовки до дострокових парламентських виборів, які можуть пройти вже влітку. Голова громадської організації "Центр "Ейдос"" Віктор Таран у коментарях до цієї публікації зазначив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися вже восени.

[ + – ] Велімовський про ситуацію з Шарієм

Активіст Геннадій Друзенко опублікував великий пост, в якому теж висловив припущення про те, що Зеленський "почав зачищати проросійське електоральне поле".

"Виникає природне запитання: це продумана стратегія зміцнення української державності або мимовільна рефлексія на катастрофічне падіння особистих і партійних рейтингів? Якщо перше, то чекаємо завершення справ Майдану, 7-ю річницю якого ми згадуватимемо днями", — написав Друзенко.

Також він зазначив, що чекає завершення розслідувань і вироків винним в Іловайській трагедії, здачі Донецького аеропорту, Дебальцевському котлі, схемах в "Укроборонпромі" та інших резонансних історіях. Крім того Друзенко чекає розслідування про те, як Віктор Медведчук став одним з найбільших бізнесменів в Україні, доказів у суді звʼязків Тараса Козака з "проросійськими терористами" і т.д.

"Поки ми бачимо тільки політичну логіку Президента, який граючи на справді важливих питаннях безпеки, хоче повернутися у велику політичну гру. У Вас ще є час стати справжнім президентом цієї країни. Але для цього потрібно не говорити, а робити. Вийти з комфортного онлайну в брудне, малокомфортне і недосконале життя", — написав Друзенко.

[ + – ] Друзенко про ситуацію з Шарієм [ + – ] Друзенко про ситуацію з Шарієм

Аналітик громадського руху ЧЕСНО Ігор Фещенко зазначив, що "рано радіти" в ситуації з Шарієм, підкресливши, що це всього лише "підозра", а судового рішення поки немає.

[ + – ] Фещенко про ситуацію з Шарієм

Ведучий "24 каналу" Олексій Печій написав, що "йому подобається початок", проте необхідно шукати в діяльності Шарія антиамериканські наративи, оскільки він більше вірить в Мінʼюст США, ніж в СБУ.

[ + – ] Печій про ситуацію з Шарієм

А журналіст і засновник ресурсу site.ua Роман Шрайк нагадав, що у травні 2020 року на велику прес-конференцію Володимира Зеленського акредитували, зокрема, і журналістів від Анатолія Шарія.

"Президент сильно змінився. Президент США, природно", — написав Шрайк.

[ + – ] Шрайк про ситуацію з Шарієм

Екс-нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук підкреслив, що за версією СБУ Шарій нібито займався "підривною діяльністю проти України" з 2012 року, хоча у 2019 році блогер підтримував Зеленського.

"Виходить, президент Зеленський користувався підтримкою" державного зрадника"? У цій справі для влади головне не вийти на самих себе", — написав Мосійчук.

[ + – ] Мосійчук про ситуацію з Шарієм

Павло Розенко, колишній міністр соціальної політики України (з грудня 2014 року до квітня 2016 року) також зазначив, що Шарій у 2018-2019 роках агітував за Зеленського і "Слуг народу" і підкреслив, що "в процесі слідства головне — не вийти на самих себе".

[ + – ] Розенко про ситуацію з Шарієм

Спеціаліст з кризових та політичних комунікацій Дмитро Раїмов зазначив, що публічно СБУ не повідомила про те, яке підстава для звинувачення Шарія, припустивши, що зроблено це було "за слова та висловлювання".

"Знаєте, до політика/блогера/журналіста можна ставитися як вам подобається. Але за слова ліпити держзраду — перебір. Прийти можуть за будь-яким критиком влади. Він одіозний — так. Скандальний — так. Питань дофіга. Але викриває владу. А партія його увійшла до органів влади. Стала опозицією. Подобається чи ні. Це вже другий випадок атаки на опозицію", — написав Раїмов.

Він також поділився думкою, що Зеленський нібито "зачищає все, що може перешкодити зійти на другий термін".

[ + – ] Раїмов про ситуацію з Шарієм [ + – ] Раїмов про ситуацію з Шарієм

Журналіст "Вістів" Олександр Зубченко зазначив, що Порошенко, незважаючи на те, що Шарій щодня критикував його у своїх відео та телеефірах, "терпів це все".

[ + – ] Зубченко про ситуацію з Шарієм

Політтехнолог Володимир Петров, який нібито працює на Офіс президента, опублікував відео, імітуючи як лопається кулька, яка стала символом "Партії Шарія".

[ + – ] Володимир Петров дражнить Шарія "луснутою кулькою"

Сам Анатолій Шарій спершу вельми лаконічно відреагував на новину про те, що СБУ оголосила йому про підозру в зраді, зазначивши, що "тепер йому не доведеться зайвий раз доводити у Євросоюзі, що справи на нього — чиста політика".

[ + – ] Реакція Анатолія Шарія на пред'явлення підозри від СБУ

Однак пізніше він розкритикував журналістку видання "Страна" Олесю Медведєву, яка лайкнула пост Петрова (з імітацією кульки, що лопається), заявивши, що та нібито працює на заступника голови ОП Андрія Смирнова.

Пізніше вона написала в Telegram про те, що у СБУ "щодо Шарію", як і в історії з Тарасом Козаком і блокуванням телеканалів, нібито "немає аргументацій та доказів".

[ + – ] Леся з "Страни" про ситуацію з Шарієм

А колишній нардеп від БПП Сергій Лещенко написав, що, за його інформацією, Генпрокуратура нібито готує документи на екстрадицію Шарія з Іспанії та оголошення його в розшук через Інтерпол.

[ + – ] Пост Сергія Лещенка про Шарія

Сам президент Зеленський, за словами Шарія, заблокував його у Facebook.

[ + – ] Зеленський забанив Шарія у Facebook

СБУ затримала Шарія. Але не того

16 лютого Анатолія Шарій на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що представники СБУ та МВС затримали у Дніпрі Віктора Шарія. Блогер поділився і відео затримання чоловіка.

За словами Анатолія Шарія, на його тезку нібито тиснули представники Нацкорпусу та змусили його у жовтні 2020 року звернутися до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з проханням заборонити в Україні "Партію Шарія".

Однак, за словами Анатолія Шарія, пізніше Віктор Шарій вирішив відкликати позов, через що його нібито і затримали.

"Віктор позов відкликав, розповів, як і хто йому погрожував. І ось сьогодні Віктора виманили на вулицю співробітники МВС, а співробітники СБУ заштовхали його в авто і відвезли у невідомому напрямку", — розповів Анатолій Шарій.

[ + – ] СБУ затримала Віктора Шарія

Хто такий Анатолій Шарій?

Журналіст Анатолій Шарій, на той момент відомий своїми публікаціями про організовану злочинність в Україні, виїхав з країни у 2012 році.

У липні 2013 року Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям у межах Женевської конвенції 1951 року, і Директиви ЄС. У травні 2014 року Шарій отримав статус політбіженця в Литві.

У 2019 "Партія Шарія" брала участь у виборах до Верховної Ради, проте не подолала 5%-й прохідний барʼєр. За партію проголосували 2,23% виборців.

У квітні 2020 року з сайту МВС зникла розшукова картка блогера Анатолія Шарія.

Наразі Шарій разом з дружиною Ольгою Бондаренко проживає на території Іспанії.