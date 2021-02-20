"Назад дороги немає". Що потрібно знати про санкції РНБО проти Медведчука

РНБО рекомендувала Володимиру Зеленському ввести санкції проти Віктора Медведчука і ще 7 фізосіб. Фокус поцікавився, через що було прийнято таке рішення, чому це відбувається саме зараз і якими були перші реакції на цю звістку.

РНБО рекомендувала президенту ввести нові санкції

19 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, за підсумками якого було прийнято рішення рекомендувати Володимиру Зеленському ввести санкції проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб (РНБО саме рекомендує ввести санкції, а вводить їх в дію вже президент своїм указом).

Так, під санкції потрапити можуть:

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОТЗЖ);

Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука;

Наталя Лавренюк, цивільна дружина нардепа від ОТЗЖ Тараса Козака, проти якого РНБО ввів санкції 2 лютого ;

Костянтин Вацковский (громадянин РФ);

Віталій Донченко (громадянин РФ);

Олександр Маслюк (громадянин РФ);

Сергій Лисогор (громадянин РФ);

Михайло Попов (громадянин РФ).

Арешт можуть накласти на все їхнє майно і операції з ним, в тому числі — і 5 літаків Віктора Медведчука.

Також РНБО має намір повернути в держвласність трубопровід "ПрикарпатЗахідТранс" що належить Віктору Медведчуку. Заблокованою може виявитися і частка в телеканалі "1 + 1", якою володіє Оксана Марченко (8%). Втім, як повідомили в РНБО, цей мовник навіть після введення санкцій на частину Марченко продовжить роботу.

На прес-конференції за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що санкції запропонували ввести через те, що СБУ веде кримінальне розслідування за ч.5 ст.258 Кримінального кодексу — "фінансування тероризму". Втім, про що конкретно мова, Данилов не уточнив. Також він зазначив, що "з 1991 року якщо хтось у українського народу, української держави щось вкрав, то він повинен покласти це на місце", підкресливши, що вони "не збираються зупинятися".

Видання ZN.ua з посиланням на джерела в РНБО повідомило, що санкції проти Марченко (подружжя Медведчука) і Лавренюк (цивільної дружини Козака) ввели через те, що ті нібито є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який забезпечує нафтопродуктами "ДНР "і" ЛНР ". За інформацією журналістів, Марченко належить 75% заводу, а Лавренюк — 25%.

Пізніше видання ZN.ua написало, що Вацковский є директором ГО "Дон Експорт", компанії зареєстрованої в Донецьку Ростовської області, яка займається виробництвом нафтопродуктів і вантажними перевезеннями.

Донченко і Маслюк — співзасновники, а Лисогор — гендиректор ТОВ "Торговий дім" Донські вугілля ", зареєстрованої в Ростові-на-Дону компанії, яка нібито торгує вугіллям, видобутим в ОРДЛО і вивезеним в РФ під виглядом російського.

А Попов, за інформацією журналістів, є співзасновником ряду компаній.

Глава СБУ Іван Баканов також заявив, що РНБО ухвалила рішення про нові санкції, грунтуючись на матеріалах їх відомства.

"Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм поставки вугілля з тимчасово окупованої території у РФ і Україну. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР". І як результат — підставу для повідомлення підозри представникам компаній", — цитують Баканова.

У ОПЗЖ не згодні

На сайті партії ОПЗЖ вже опублікували офіційну заяву за рішенням РНБО.

"Сьогодні Україна ще на крок наблизилася до диктатури. Режим Володимира Зеленського — політичний банкрут, який втратив довіру і підтримку громадян. Не виконавши жодного зі своїх передвиборних обіцянок, що заплутався в корупції і інтригах свого оточення, Володимир Зеленський почав знищувати українську демократію. Масові порушення конституційних прав українських громадян, перетворення державних органів в машину для репресій, позасудові закриття каналів, переслідування політичних опонентів стали останніми аргументами цього слабкого і мстивого режиму ", — сказано в заяві ОПЗЖ.

Представники політсили назвали рішення РНБО "спланованим актом політичних репресій" і підкреслили, що, на їхнє переконання, "ніяких законних підстав для цієї позасудової розправи не існує". У партії підкреслили, що вони будуть "всіма законними методами боротися за права своїх однопартійців" і нагадали, що вже ініціювали початок процедури імпічменту президента Зеленського.

Нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмінов, коментуючи події, нагадав, що РНБО лише дає рекомендації президенту. За його словами, якщо президент поставить підпис на документі про введення санкцій, він прийме на себе значний ризик.

"Саме глава держави несе персональну відповідальність за законність указів, які він підписує. Я можу припустити, що коли зміняться часи і президент втратить свою недоторканність, то настане час, коли президент Зеленський за прийняття рішень про накладення санкцій буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Так як це все схоже на перевищення повноважень. всі особи з списку санкцій можуть звернутися до суду і вимагати спростування і захисту ", — заявив Кузьмін.

Підстави продовжують тримати в секреті

Нагадаємо, 2 лютого Володимир Зеленський своїм указом ввів в силу рекомендацію РНБО про введення санкцій проти соратника Медведчука, нардепа від ОТЗЖ Тараса Козака та його компаній, в тому числі — телеканалів NewsOne, Zik і 112. Незабаром в Офісі президента заявили, що підставою для введення обмежень стало розслідування Служби безпеки України, хоча спочатку там посилалися на бажання обмежити "пропаганду, фінансовану країною-агресором".

Неофіційно пояснили: силовики встановили, що Козак нібито поставляє вугілля з окупованих територій, сприяючи тим самим фінансуванню тероризму на Донбасі, а також причетний до дій терористичної організації "ЛДНР".

Пізніше секретар РНБО Данилов заявив, що це рішення готувалося давно і воно ретельно опрацьовано, тому, за його словами, "скасувати його неможливо". Однак більш ніякої інформації в РНБО не повідомили, залишивши без відповіді питання: "Чи є законні підстави для санкцій проти Козака і його телеканалів?".

Сам Козак і його прихильники називали введені санкції "політичною розправою" і вимагали від Володимира Зеленського надати докази звʼязків Козака з терористами. І 14 лютого голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "незабаром" СБУ опублікує частина матеріалів у справі санкцій проти Козака.

"Якщо у суспільства буде додатковий запит, якщо буде запит у журналістів, то я думаю, що в рамках тієї інформації, яку можливо буде повідомити, і правоохоронні органи, і органи розвідки, і Служба безпеки зможе цією інформацією поділитися", — заявляв глава ОП. Однак з моменту введення санкцій проти Козака пройшло два з половиною тижні, а ніяких подробиць щодо "розслідування СБУ" так і не оприлюднили.

Щось подібне сталося і 19 лютого, коли були введені санкції проти Віктора Медведчука. Однак уже лунають припущення, що за такою ж логікою під ударом виявитися можуть і представники інших сил.

Примітно, що якщо в кейсі Козака йшлося лише про блокування його особистих активів, то в разі введеними 19 лютого санкціями проти Медведчука є намір активи ( "ПрикарпатЗахідТранс") націоналізувати.

Під удар потрапив і Шарій

16 лютого 2021 року СБУ оголосила про підозру блогеру і політику Анатолію Шарію відразу за двома статтями Кримінального кодексу: "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками". За версією представників відомства, з 2012 року через соцмережі, онлайн-ЗМІ і російські телеканали Шарій нібито "сприяв РФ в проведенні пропагандистських кампаній".

Примітно, що протягом 2019 року Шарій компліментарно відгукувався про Зеленський і заявляв, що буде його всіляко підтримувати. Влітку 2020 року риторика Шарія по відношенню до Зеленському почала різко змінюватися. Він навіть записав відеоблог, в якому розповів, що Офіс президента нібито вирішив "замовити його вбивство".

Шарій тоді продемонстрував списану від руки папір, яка нібито була написана в поліцію Каталонії якимсь Олександром Золотухіним, визнав, що він нібито отримав замовлення на "політичне вбивство Шарія". За словами блогера, до цього "замовлення" був причетний заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Після цієї історії Шарій почав активно критикувати Володимира Зеленського та представників його команди через кадрової політики, проблем з комунальними тарифами, рішення ввести санкції проти Козака і за багато інших речей.

За підсумком — підозра від СБУ про "державній зраді".

Чому Зеленський почав боротися з ОТЗЖ і Шаріем?

Дії РНБО і президента схвалює політолог Володимир Фесенко, про що він написав 19 лютого на своїй сторінці в Facebook.

"Санкції проти Медведчука і компанії. Очікувано. Я такий прогноз висловлював. Тепер удар завдано, як я розумію, по фінансуванню проросійської політичної активності Віктора Медведчука в Україні. А ще, судячи з попередньої інформації, болючий символічний удар — блокування прямих польотів Медведчука в Росію ", — написав Фесенко.

Він зазначив, що з символічної точки зору більш важливим аспектом є той факт, що в список включили Оксану Марченко.

"Тим більше, що вона формально була одним з джерел фінансування діяльності Медведчука в Україні, але з Росії. Думаю, що це ще й профілактичний сигнал іншим проросійським силам", — підкреслив Фесенко.

[ + – ] Оксана Марченко і Віктор Медведчук Фото: allkharkov.ua

В цей же час, київський політолог Михайло Погребинський, який неодноразово підтримував позицію ОТЗЖ, ще 17 лютого в коментарі виданню "Взгляд" розповідав про те, що, на його думку, Зеленський і представники його команди почали "працювати по Шарію" саме для того, щоб підібратися до Медведчука.

"Він звинуватив Анатолія Шарія в зраді батьківщині — але ж це повний стовідсотковий марення. Ніхто з розумних людей не міг таке підтримати. Більш того, Зеленський явно перебільшує вплив і роль Шарія в політичному житті країни. Швидше за все, він почав з нього, щоб потім підібратися до одного з лідерів опозиції Віктору Медведчуку, якого змусити мовчати непросто ", — стверджував Погребинський.

Він зазначив, що передували дії Зеленського є нібито "панічними спробами заручитися підтримкою центристського електорату". На думку політолога, реакція Зеленського "повністю відповідає силі зовнішнього тиску на українську владу".

Інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці в Facebook також підтримав введення санкцій проти Медведчука.

"Ми дуже довго жили в королівстві кривих дзеркал. Коли Путін дає команду стріляти в наших солдат, а кум Путіна мало не почесний громадянин. Це було двозначність чистіше Оруелла. Нарешті то з цим покінчено. І це робить вибір західного вектора неминучим. Назад дороги вже немає. У цього президента. І це добре ", — написав Фурса.

Реакція на санкції проти Медведчука: в діапазоні від "свавілля" до "історичної справедливості"

Народний депутат фракції "Слуга народу" Максим Бужанський зазначив, що "не знає, як там справи з 1991 року, які зібрався піднімати Данилов, але громадян цікавлять справи з 2019, в яких фігурує Порошенко".

"Розслідувати, заарештувати активи, предʼявити звинувачення, взяти під варту і відправити в суд. Або вибачитися перед Петром Олексійовичем за те, що морочили голову, закрити їх, і зайнятися, нарешті, 91-м роком собі на втіху", — написав Бужанський.

[ + – ] Бужанський про санкції проти Медведчука

Міністр культури України Олександр Ткаченко же заявив, що вважає санкції проти Віктора Медведчука, його дружини та інших персон в списку "історичною справедливістю", зазначивши, що вважає таке рішення "політично виправданим". Також він нагадав, що проти Медведчука ввели санкції і США. Сталося це ще в 2014 році.

"Медведчук — творець темників 2000-х, які фактично призвели до журналістських і масовим протестів напередодні Помаранчевої Революції. Своїх звичок він не залишав і останнім часом. Але темники, фейки, дезінформацію писав тепер йому Кремль. А він транслював їх усіма можливими способами в Україна, зокрема, через недавно заборонені "телеканали", — написав Ткаченко.

[ + – ] Ткаченко про санкції проти Медведчука

Блогер і кандидат юридичних наук Андрій Смолій, зазначивши, що санкції введені за статтею "фінансування тероризму", задався питанням: "чи проводять зараз арешт Медведчука та інших осіб за те, що ті фінансують тероризм?".

[ + – ] Смолій про санкції проти Медведчука

У партії "Голос" заявили, що вони, в цілому, підтримують санкції проти Медведчука та інших, проте наголошують на необхідності провести судові процеси над ними.

"Чому потрібні рішення українських судів? Тому що вони ставлять крапку в цих питаннях. Інакше є ризик, що вони підуть в міжнародні суди, оскаржать законність дій української влади і через кілька років Україна змусять заплатити компенсації за роки простою або телеканалів, або нафтопроводу", — попереджають в партії.

[ + – ] Партія "Голос" про санкції проти Медведчука

А український режисер і колишній політвʼязень Кремля Олег Сенцов, іронізуючи над реакцією Порошенко щодо введення санкцій проти Козака (який заявив, що він сам їх хотів ввести, але "завадили вибори" ), написав, що "не сумнівається, що санкції проти Медведчука та інших готувалися ще за часів Порошенко, а Зеленський нахабно цим скористався ".

[ + – ] Сенцов про санкції проти Медведчука

А мер Дніпра Борис Філатов написав, що він "достовірно" не знає чим керувався Зеленський, проте підкреслила, що "особливо упоротие прихильники Порошенко" після цієї історії "вкинути в стан когнітивного дисонансу" і "не можуть усвідомити дійсність".

[ + – ] Філатов про санкції проти Медведчука

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що "західні союзники" на дії Зеленського і його команди в цьому питанні не впливали.

"Ми в ЦПК багато і по справі критикуємо дії президента в судовій та правоохоронній сферах. Однак підтримуємо рішення Зеленського по санкціям. Більш того, будемо допомагати українській владі добитися аналогічних санкцій на Заході", — написав Шабунін.

[ + – ] Шабунін про санкції проти Медведчука

Підтримав ініціативу РНБО і Зеленського і колишній нардеп Сергій Лещенко.

"Виявляється," президент без політичного досвіду "зважився на те, чого боялися" досвідчені політики ". Ті, які звикли розмінювати все на всіх, дизель на телеканали, а деякі просто боялися кума Путіна, всесильного" князя Темряви і Темників "Медведчука", — написав Лещенко.

[ + – ] Лещенко про санкції проти Медведчука

На засіданні РНБО обговорювали не тільки санкції — контекст

Разом з тим в останні місяці надходять сигнали про те, що ситуація на лінії фронту на Донбасі погіршується.

Так 18 лютого постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в коментарі виданню LB.ua розповідав про те, що Україна ініціювала засідання Генеральної асамблеї Організації Обʼєднаних Націй по ситуації на окупованих Росією територіях. Одним з пунктів порядку для буде саме обговорення ситуації на Донбасі.

"23 лютого українське постпредство організовуватиме брифінг під головуванням керівництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій для країн-членів вже всієї ООН, а не тільки для Радбезу, по ситуації на Сході України і в Криму. І вже там ми зможемо, не маючи обмежень у часу, розповісти все про перебіг подій на фронті ", — розповідав Кислиця.

Про те, що ситуація на фронті загострюється під час брифінгу після засідання РНБО 19 лютого повідомив і Олексій Данилов.

"Останнім часом фіксується різке збільшення порушень режиму припинення вогню, активізація диверсійно-снайперської діяльності з боку озброєних формувань Російської Федерації, гинуть українські військові. Все це вимагало негайного врегулювання з боку керівництва держави", — сказав Данилов.

Також він заявив, що після доповідей представників ЗСУ, Міноброни і Служби зовнішньої розвідки було прийнято якесь "таємне рішення".

"Єдине можу сказати, що є ситуація повернення до вирішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядалися 5 сценаріїв, які можуть застосовуватися на окупованій території Донецької та Луганської областей. Зараз всі ці 5 сценаріїв будуть підніматися — і відповідним структурам і посадовим особам президент дав вказівка переглянути всі ці речі і при необхідності робити нові редакції. Наші військові в будь-який момент готові до засідання з цього приводу в разі необхідності ", — сказав Данилов.

Відповідаючи на питання "чи повинні командири на лінії розмежування довго погоджувати прийняття рішення про вогонь з керівництвом ООС або самостійно вирішувати, коли стріляти у відповідь на обстріли з боку окупантів" секретар РНБО зазначив, що "кожен командир повинен приймати власне рішення в межах своєї компетенції" .

"І якщо мова йде про загрозу життю військових, кожен командир має право прийняти рішення про відкриття вогню у відповідь", — сказав Данилов.