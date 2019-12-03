У Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса

Перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством Зеленского

В Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Cоответствующее решение принято во время координационного совещания в рамках подготовки к встрече в нормандском формате.

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"Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами", – сообщили у президента.

Перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством Зеленского.

Кроме того, украинский лидер поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак в ближайшее время посетить территорию проведения ООС.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.