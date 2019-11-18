Коммюнике по итогам встречи в нормандском формате уже написано, – Пристайко

Однако в ходе встречи может появится и более основательный документ с конкретными шагами по завершению войны на Донбассе

По итогам встречи лидеров нормандской четверки может появиться два документа – короткое коммюнике или документ, в котором будут зафиксированы конкретные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава МИД Вадим Пристайко.

По его словам, текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

"Давайте контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задания перед собой, чтобы потом, не найдя путь их выполнения, мы не говорили, что прогресс не достигнут, и мы даже откатились назад. Это осторожный подход, который зафиксирован в коротком коммюнике, о котором мы с вами говорили. Мы этот документ выписали, все четыре стороны на него согласились, это рабочий документ, который внешнеполитические советники глав государств предлагают своим лидерам", – рассказал Пристайко.

Но если в ходе переговоров будет достигнут "прорыв", то оперативно будет подготовлен новый документ.

"Например, все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте", – пояснил глава МИД.

Он добавил, что на встрече возможно будут пересмотрены некоторые пункты минских соглашений, однако пока никакой альтернативы им не готовится.

"Но если лидеры придут и скажут – и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот – нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", – отметил Пристайко.

Ранее министр иностранных дел сообщил, что Украина может выйти из минского процесса, который не может длиться "бесконечно долго". По его словам, такой вариант возможен, если на встрече лидеров нормандской четверки Киев увидит отсутствие прогресса.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции.