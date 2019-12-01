Встреча Зеленского и Путина в Париже будет неформальной, – Песков

По словам главы МИД РФ, встреча президентов все же состоится

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Украины и России во время Нормандского саммита в Париже будет неформальной. Об этом сообщают РИА Новости.

Лавров рассказал, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина прольет свет на позицию Украины в отношении минских договоренностей.

"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", – заявил он.

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Также министр подчеркнул, что встреча президентов не будет формальной, так как произойдет "на полях иного мероприятия".

"Будет встреча в нормандском формате: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она (встреча - ред.) не будет формальной, потому что это произойдет на полях иного мероприятия", – добавил он.

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