Зеленский раскритиковал канал Порошенко за появление на нем "агентов Кремля" (видео)

По словам президента, в последние дни "агенты Кремля" начали значительно чаще появляться на канале "Прямой", которым владеет Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский в свежем видеообращении, опубликованном в соцсетях, раскритиковал своего предшественника и народного депутата фракции "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, отметив, что на аффилированном с ним телеканале "Прямой" "агентов Кремля за последние несколько дней показывают чаще, чем рекламу нового масла Roshen.

"Скажите, а почему на каналах ярого борца с российской пропагандой и ее агентами этих самых агентов в последние три дня показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла Roshen? Что же это? Это настолько хитрая стратегия, что никому не понятно. Возможно я вас удивлю, но с вами всем и все давно понятно", — сказал Зеленский.

Также глава государства в ироничном ключе отметил, что Порошенко является одним из начинателей не только "безвиза", но и "Запорожской сечи с крещением Киевской Руси".

"В общем, дорогое вы наше все, скажу вам так: многообразие хорошо для ваших карамелек и печенюшек, но не для мнения и позиций. Вы всех нас, если честно, немножко запутали – с одной стороны, вы говорите, что решение РНБО незаконно, а с другой, спрашиваете, почему мы это не сделали раньше. Вы говорите, что нельзя вводить санкции против украинских граждан, но почему-то забыли, как сделали это в 2017 году", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Порошенко заявлял, что сам хотел ввести "незаконные" санкции против телеканалов, однако не смог этого сделать якобы из-за начавшихся выборов.

"И главный вопрос – вы заявили, что всегда боролись с российской пропагандой и в целом поддерживаете это решение. Напомню, по вашему мнению, незаконное, но которое, по вашему же мнению, давно нужно было сделать", — сказал Зеленский.

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Отметим, в этом же видеообращении Зеленский рассказал, что решение о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является оправданным и законным. По его словам, с указанных каналов людям вливали в уши "потоки лжи".

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Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.

По данным аналитиков, после закрытия каналов из орбиты Медведчука охват канала экс-регионала Евгения Мураева "Наш" возрос в 3,7 раза.