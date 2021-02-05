После отключения "каналов Медведчука" охват канала Мураева "НАШ" возрос в 3,7 раза - СМИ

В некоторых городах телеканал обошел конкурента — канал "Прямой".

Издание "Детектор медиа" со ссылкой на данные агентства Vizeum Ukraine сообщило, что после отключения телеканалов из орбиты лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука (112, "Ньюзван" и "Зик") аудитория телеканала "Наш", который принадлежит экс-регионалу Евгению Мураеву, увеличилась почти в 3,7 раза.

Если 2 февраля 2021 года у канала был охват 0,47% аудитории Украины возраста 18+, то 3 февраля он возрос до 1,72%. В городах с населением от 50 тыс. "Наш" оказался в лидерах с охватом 2,65%, опередив канал из орбиты Петра Порошенко "Прямой", охват которого составил 2,13%.

При этом, по сведениям Vizeum Ukraine, в среднем в январе у "Нашего" были последние позиции в ТОПе информационных вещателей с охватом 0,38% по всей Украине и 0,52% в городах с населением более 50 тыс.

Также значительную выгоду от отключения телеканалов 112, NewsOne и Zik получил канал "Прямой". 3 февраля его охват увеличился с 1,31% до 2,2%. В городах с населением более 50 тыс. эта цифра увеличилась с 1,68% до 2,13%.

"Детектор медиа" отмечает, что в первый день после отключения телеканалов из орбиты Медведчука незначительно возросли показатели и других телеканалов.

Данные предоставлены агентством Vizeum Ukraine. Данные телепанели принадлежат ИТК; исследователь — Nielsen; мониторинг — «Коммуникационный альянс». Данные приведены для аудиторий 18+, выборки «Вся Украина» и «50 тыс.+» По показателям rat % и shr %. Данные Overnight. Подробнее по показателям — в глоссарии ИТК.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.